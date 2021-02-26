“التعليم” تدعو منسوبيها للاستفادة من برامج المنح الدراسية

الرياض (صدى):
أصدرت وزارة التعليم، اليوم الجمعة تعميمًا لجميع الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس الحكومية بشأن الإعلان عن برامج المنح الدراسية التي يقدمها البنك الإسلامي للتنمية لعام 2022/2021م.
وأكدت الوزارة، في التعميم، على المنسوبين من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية على ضرورة الاستفادة من تلك المنح، وفق التخصصات والدرجات المناسبة لطبيعة المهام والعمل المرفقة.
وأشارت وزارة التعليم إلى ضرورة توجيه من يرغب في الترشيح إلى تقديم طلبه عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالبنك الإسلامي عبر الرابط التالي من هنــــــــــا .