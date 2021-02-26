مباريات اليوم الجمعة ومواعيدها

نواف السالم (صدى):
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة اليوم الجمعة عدة مباريات مثيرة في الدوريات المختلفة نستعرضها في هذا التقرير .
ويلتقي الدحيل مع السد في المباراه النهائية من بطولة كأس قطر ، في تمام السعة 4:45 عصراً بتوقيت الرياض .
أما بطولة الدوري الألماني ، فسيلتقي نادي فيردر بريمين ونادي آينتراخت الساع 10:30 بتوقيت الرياض .
وعلى صعيد بطولة الدوري الأسباني ، يلتقي ليفانتي مع أتليتيك بيلباو الساعة الـ 11 مساء ً ضمن الجولة الـ 25 .
كما يشهد الدوري المصري مباراة نادي المصري البورسعيدي مع نادي سيراميكا كليوباترا في مباراه مؤجلة من الجولة التاسعة ، الساعة 6 بتوقيت الرياض .