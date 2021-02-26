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مباريات اليوم الجمعة ومواعيدها

Time منذ ساعة
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مباريات اليوم الجمعة ومواعيدها

نواف السالم (صدى):
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة اليوم الجمعة عدة مباريات مثيرة في الدوريات المختلفة نستعرضها في هذا التقرير .

ويلتقي الدحيل مع السد في المباراه النهائية من بطولة كأس قطر ، في تمام السعة 4:45 عصراً بتوقيت الرياض .

أما بطولة الدوري الألماني ، فسيلتقي نادي فيردر بريمين ونادي آينتراخت الساع 10:30 بتوقيت الرياض .

وعلى صعيد بطولة الدوري الأسباني ، يلتقي ليفانتي مع أتليتيك بيلباو الساعة الـ 11 مساء ً ضمن الجولة الـ 25 .

كما يشهد الدوري المصري مباراة نادي المصري البورسعيدي مع نادي سيراميكا كليوباترا في مباراه مؤجلة من الجولة التاسعة ، الساعة 6 بتوقيت الرياض .

 

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الدوري الألماني
الدوري المصري
الدوري الإسباني
بطولة كأس قطر
السد والدحيل

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
2 2.6.2 2.6.2.2 2.8.6 هذه الأرقام الدورية تمثل لدرجات الفراغ الممثلة لدرجات الثقل بدلالة إعادة تمثيل درجات الثقالة لوحدة مجموع وحدات العناصر الممثلة لوحدة العنصر المركزية الممثلة لوحدة كتلة الارتباط
د محمد ماجد بخش
المحورية العددية هي وحدة ثقل وثبات مجموع كتلة موحدة تمثل للدرجة المغناطيسية القياسية المحددة لدرجة الثقل في الفراغ على مستوى درجة تمثيل أو تأثير أو ارتباط المال الذرية بوحدات العناصر الممثلة لوحدات العنصر الممثلة لوحدة كتلته المركزية أو المحورية الممثلة بالثقالة الفراغية النسبية فالعددية المحورية تمثل لاتجاه درجة الثقل الممثلة نحو المركز الممثل للوحدة الكلية الممثلة بمجموع وحدات تنطلق من نقطة مركز التمثيل
ابو يزن
لجنة الانضباط يبغا له انضباط ولكن لاتلومونهم هم مسيرين من الخارج رغم الأحداث واضحه وبطلها المشكلجي وهو مستند عليه وهم بيدفعون عنه ولكن يقول المثل يد ما تقواه صافحه هذه رياضتنا من سنين
ابو منى
احسن الله عزائنا وعزائكم في لجنة الانفلات والله انها عار على الرياضة يجب حل الرياضة عندنا بما فيها الوزارة الشق اكبر من الرقعة.
ابو فيصل
الحين نادي ينشر فديو يسيء للمجتمع ويتم تغريمه ب ٢٠٠ الف بصراحة شيء معيب يبدوا ان لجنة الانظباط لصدرت العقوبات على استحياء وخجل فعممت على الجميع واحنا لا ع فنا من اىصادق ومين الكاذب من البريء ومين المتهم

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