"الغذاء والدواء": نصائح هامة قبل إستخدام أجهزة مراقبة الجلكوز لمرضى السكري

الرياض (صدى):
وجهت هيئة الغذاء والدواء نصائح هامة عند استخدام أجهزة المراقبة المستمرة للجلكوز لمرضى السكري .
وقالت لغذاء والدواء أن هذه الأجهزة تراقبب مستويات الجلوكوز المتغيرة لمرضى السكر باستمرار ، من خلال جهاز استشعار يوضع تحت جلد المرضى في الزراع أو جدار البطن ، ويقوم بالقياس وإرسال البيانات تلقائياً على الجوال بشكل مستمر .
ونصحت الغذاء والدواء بتركيب الجهاز بالجسم بشكل آمن وضبط الجهاز ، وإا كان المريض يشعر بإرتفاع أو انخفاض في مستوى السكر عليه أن يقوم بوخز الإصبع وقياس مستوى السكر .
ويجب أن يكون المنتج المستخدم مصرح من الهيئة العامة للغذاء والدواء ، وذلك عن طريق البحث باسم المنتج أو مسح الباركود في تطبيق طمني ، والإبلاغ عن الأعراض الجانبية عبر قنوات الهيئة .