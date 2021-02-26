بالفيديو.. الشيخ الشثري يوضح حكم استبدال العقيقة بدفع الأموال

علي القحطاني (صدى):
أوضح الشيخ الدكتور سعد الشثري حكم استبدال عقيقة المولود بدفع مالاً لأحد الأقارب وما إذا كان هذا المال يكفي عنها .
وأكد الشيخ الشثري في برنامج " يستفتونك " المذاع على قناة الرسالة الفضائية أن العقيقة ليست واجبة وإنما هي من المستحبات ولكنها متأكدة كما قال النبي " صلى الله عليه وسلم " على الغلام شاتان وعلى الفتاة شاة " ، مشيراً إلى أن الله تعالى شرع الأحكام لأسرار وحكم يجب ملاحظتها .
وأضاف الشيخ " الشثري " أن من معاني هذا التشريع أن يكون المولود سبب لفرحهم وبهجتهم ، كما أن العقيقة مغذية للمرأة الوالدة ورضيعها فشرعت العقيقة .
وقال الشيخ " الشثري " أنه يجب الإمتثال لتشريع العقيقة أفضل من النقود لأنه لن تكون بنفس البهجة والحكمة التي شرع الله تعالى من أجلها الذبيحة .