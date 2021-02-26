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بالفيديو.. الشيخ الشثري يوضح حكم استبدال العقيقة بدفع الأموال

Time منذ 37 دقيقة
Views 1671
بالفيديو.. الشيخ الشثري يوضح حكم استبدال العقيقة بدفع الأموال

علي القحطاني (صدى):
أوضح الشيخ الدكتور سعد الشثري حكم استبدال عقيقة المولود بدفع مالاً لأحد الأقارب وما إذا كان هذا المال يكفي عنها .

وأكد الشيخ الشثري في برنامج " يستفتونك " المذاع على قناة الرسالة الفضائية أن العقيقة ليست واجبة وإنما هي من المستحبات ولكنها متأكدة كما قال النبي " صلى الله عليه وسلم " على الغلام شاتان وعلى الفتاة شاة " ، مشيراً إلى أن الله تعالى شرع الأحكام لأسرار وحكم يجب ملاحظتها .

وأضاف الشيخ " الشثري " أن من معاني هذا التشريع أن يكون المولود سبب لفرحهم وبهجتهم ، كما أن العقيقة مغذية للمرأة الوالدة ورضيعها فشرعت العقيقة .

وقال الشيخ " الشثري " أنه يجب الإمتثال لتشريع العقيقة أفضل من النقود لأنه لن تكون بنفس البهجة والحكمة التي شرع الله تعالى من أجلها الذبيحة .

Time واتساب
الشيخ سعد الشثري
المولود
العقيقة

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ياسلام
محمد
الله يرحمه ويحسن اليه . فنان الابتسامة لاتفارق محياه
خالد
والله العيب مو من المدرب العيب في اللعيبه التنك والادارة الفاشلة من الفتزة الصيفية يطالب بقلب دفاع اجنبي وجات الشتوية راحت الأداة وجابت مهاجم اش العقلية التنك ما تشوف دفاعك شربة ثانيا مافية روح عند الأعبين للشعار خسارة في وجوههم شعار الملكي الله معاك يالاهلي
ابو محمد 💙
سلام عليكم مع اني هلالي لاكن غريب الحكم ذا كلهم ظلمهم وين المظلوم معناته حسين مظلوم ولازم يعفى من الغرامه اما البلطان وإلى معه واضحه وضوح الشمس وتغلظ عليهم العقوبه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب

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