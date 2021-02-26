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"الحصيني": تأثير الكتلة الباردة مستمر وتوقعات بهطول أمطار اليوم

Time منذ ساعة
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"الحصيني": تأثير الكتلة الباردة مستمر وتوقعات بهطول أمطار اليوم

الرياض (صدى):
توقع عبد العزيز الحصيني باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية هطول أمطار على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية .

وقال عبد العزيز الحصيني أن هناك تأثير للكتلة الباردة التي أصلها قطبي على معظم المناطق بأجواء باردة ، حيث سجلت العاصمة الرياض حرارة 8 درجة مئوية فجراً ، بينما سجل مطار الملك خالد 7 درجات فقط .

وأشار عبد العزيز الحصيني إلى درجات الحرارة الصغرى اليوم وأقلها في طريف التي سجلت 4 درجات ثم عرعر 5 درجات ثم سكاكا وتيما 6 درجات ، وأعلاها في محايل عسير بـ 21 درجة ومكة المكرمة بـ 19 درجة وجاءت الحرارة في باقي المناطق والمحافظات ما بين هذه الدرجات .

 

Time واتساب
مكة المكرمة
محايل عسير
درجات الحرارة
عبد العزيز الحصيني

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ياسلام
محمد
الله يرحمه ويحسن اليه . فنان الابتسامة لاتفارق محياه
خالد
والله العيب مو من المدرب العيب في اللعيبه التنك والادارة الفاشلة من الفتزة الصيفية يطالب بقلب دفاع اجنبي وجات الشتوية راحت الأداة وجابت مهاجم اش العقلية التنك ما تشوف دفاعك شربة ثانيا مافية روح عند الأعبين للشعار خسارة في وجوههم شعار الملكي الله معاك يالاهلي
ابو محمد 💙
سلام عليكم مع اني هلالي لاكن غريب الحكم ذا كلهم ظلمهم وين المظلوم معناته حسين مظلوم ولازم يعفى من الغرامه اما البلطان وإلى معه واضحه وضوح الشمس وتغلظ عليهم العقوبه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب

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