"الحصيني": تأثير الكتلة الباردة مستمر وتوقعات بهطول أمطار اليوم

الرياض (صدى):
توقع عبد العزيز الحصيني باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية هطول أمطار على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية .
وقال عبد العزيز الحصيني أن هناك تأثير للكتلة الباردة التي أصلها قطبي على معظم المناطق بأجواء باردة ، حيث سجلت العاصمة الرياض حرارة 8 درجة مئوية فجراً ، بينما سجل مطار الملك خالد 7 درجات فقط .
وأشار عبد العزيز الحصيني إلى درجات الحرارة الصغرى اليوم وأقلها في طريف التي سجلت 4 درجات ثم عرعر 5 درجات ثم سكاكا وتيما 6 درجات ، وأعلاها في محايل عسير بـ 21 درجة ومكة المكرمة بـ 19 درجة وجاءت الحرارة في باقي المناطق والمحافظات ما بين هذه الدرجات .