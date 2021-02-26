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الكشف عن خطط متطرفة لتفجير الكونجرس الأمريكي

Time منذ ساعة
Views 1724
الكشف عن خطط متطرفة لتفجير الكونجرس الأمريكي

واشنطن (صدى):
كشفت قائدة شرطة الكونجرس الأمريكي، يوجاناندا بيتمان، عن معلومات استخباراتية تشير إلى أن متطرفين قد يخططون لشن هجوم على مبنى الكابيتول.

وجاء ذلك خلال جلسة استماع أمام مجلس النواب، حول أحداث العنف الدامية في الكونجرس يوم السادس من يناير.

وقالت بيتمان : إن السلطات تعلم أن أعضاء مجموعات الميليشيات التي كانت حاضرة في هجوم يناير "عبروا عن رغبتهم بأنهم يريدون تفجير مبنى الكابيتول وقتل أكبر عدد ممكن من الأعضاء".

وأكدت بيتمان على أن من الحكمة و"بناء على هذه المعلومات، أن تحافظ شرطة الكابيتول على وضعها الأمني المعزز والقوي حتى نعالج هذه الثغرات في المستقبل".

وأضافت بيتمان أن المتمردين الذين اقتحموا مبنى الكابيتول، لم يهتموا فقط بمهاجمة أعضاء الكونجرس ورجال الشرطة، بل أرادوا أيضا "توجيه رسالة رمزية إلى الأمة حول المسؤول عن تلك العملية التشريعية".

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الكونجرس
بيتمان
كونجرس الأمريكي

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ياسلام
محمد
الله يرحمه ويحسن اليه . فنان الابتسامة لاتفارق محياه
خالد
والله العيب مو من المدرب العيب في اللعيبه التنك والادارة الفاشلة من الفتزة الصيفية يطالب بقلب دفاع اجنبي وجات الشتوية راحت الأداة وجابت مهاجم اش العقلية التنك ما تشوف دفاعك شربة ثانيا مافية روح عند الأعبين للشعار خسارة في وجوههم شعار الملكي الله معاك يالاهلي
ابو محمد 💙
سلام عليكم مع اني هلالي لاكن غريب الحكم ذا كلهم ظلمهم وين المظلوم معناته حسين مظلوم ولازم يعفى من الغرامه اما البلطان وإلى معه واضحه وضوح الشمس وتغلظ عليهم العقوبه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب

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