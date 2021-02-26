الأعداد السابقة للصحيفة

المعلمي يلتقي نائبة المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة

Time منذ ساعة
Views 1505
المعلمي يلتقي نائبة المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة

نيويورك (صدى):
التقى معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، أمس افتراضيا، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة نائبة المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة أوسا ريجنير.

وجرى خلال اللقاء استعراض آخر الاستعدادات للجنة وضع المرأة في الدورة المقبلة 65 (CSW65)، ومشاركة المملكة خلالها وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

حضر اللقاء مدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني، وعضو الوفد باللجنة الثالثة منى الغامدي، ومسؤولة العلاقات العامة والإعلام بالوفد طفول العقبي.

Time واتساب
الأمم المتحدة
المملكة

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
احسن ..
ا
اصرفو له خمست الاف شرهه
ابوفيصل
فرضا لو اثبت على الكابتن حسين عبدالغني لفض العنصريه بماذا سوف يكون قرار لجنة الانضباط.... والمفروض يعصدر مثله جزاء على المدعى ولم يثبت الدانه.
ابو كلثم
خالد الضرطان انسان شايف نفسه أكثر من الناس اسأل الله ان يسلط عليه
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجواد .. آمين ..

أخر الأخبار

بالفيديو.. الظهور الأخير للفنان مشاري البلام قبل وفاته
بالفيديو.. الظهور الأخير للفنان مشاري البلام قبل وفاته
Time منذ دقيقة Views 12
بالفيديو.. ناقد رياضي يهاجم رئيس النصر: لو طُبق النظام لكنت أنت موقوفاً
بالفيديو.. ناقد رياضي يهاجم رئيس النصر: لو طُبق النظام لكنت أنت موقوفاً
Time منذ 27 دقيقة Views 1469
طريقة الوقاية من تورم الأصابع خلال فصل الشتاء
طريقة الوقاية من تورم الأصابع خلال فصل الشتاء
Time منذ 53 دقيقة Views 1222
المعلمي يلتقي نائبة المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة
المعلمي يلتقي نائبة المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة
Time منذ ساعة Views 1505
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
Time منذ ساعة Views 1497
تحذيرات من محاولات خادعة لاختراق واتساب
تحذيرات من محاولات خادعة لاختراق واتساب
Time منذ ساعة Views 1827
سحب آلاف السيارات الكهربائية من هيونداي حول العالم
سحب آلاف السيارات الكهربائية من هيونداي حول العالم
Time منذ ساعة Views 1335
فتاة تقتل أختها بـ16 طعنة في رأسها بسبب الغيرة (صورة)
فتاة تقتل أختها بـ16 طعنة في رأسها بسبب الغيرة (صورة)
Time منذ ساعتين Views 1052
الإطاحة بـ4 مواطنين ارتكبوا جرائم سرقة للمركبات بالرياض
الإطاحة بـ4 مواطنين ارتكبوا جرائم سرقة للمركبات بالرياض
Time منذ ساعتين Views 1677
تدشين مركز لقاحات كورونا بمحافظة الدرب
تدشين مركز لقاحات كورونا بمحافظة الدرب
Time منذ 3 ساعات Views 1699