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تحذيرات من محاولات خادعة لاختراق واتساب

Time منذ 6 دقائق
Views 1203
تحذيرات من محاولات خادعة لاختراق واتساب

وكالات (صدى):
حذر خبراء تقنيون من محاولات اختراق طبقة الأمان في تطبيق "واتساب"، ووجود الكثير من التطبيقات على متجر جوجل بلاي تدعي أنها تساعدك على اختراق تطبيق التراسل، حيث تتيح لك التطبيقات المعروفة باسم برامج التجسس، قراءة المحادثات وعرض بيانات المستخدمين الآخرين على هاتفك الذكي.

وفي السياق نفسه، أوضح الخبراء، أن بعض التطبيقات التي تدعي القدرة على ذلك، تكون مجرد عملية خداع لاجتذاب المزيد من المستخدمين لتحميلها.

وشددوا على أنه يجب تجنب تحميلها إلى جهازك احتمالا لوجود فيروسات أو برامج ضارة على هاتفك بعد تثبيتها، وإلى جانب المخاوف الأمنية من غير الأخلاقي وغير القانوني اختراق بيانات أشخاص آخرين للاستخدام الشخصي.

Time واتساب
تطبيقات
واتساب
هواتف

أحدث التعليقات

ابو عمار
يبدو انها عصبيه
abdul
لا فُضّ فُوك، أخي/أختي e.alofi
ابو عمار
ما عندهم في لبنان رمال
ابو عمار
ههههههههههههههههه حتى الخروف يخيفهن اجل من يذبحه لهن
ابو عمار
طيب

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