تحذيرات من محاولات خادعة لاختراق واتساب

وكالات (صدى):
حذر خبراء تقنيون من محاولات اختراق طبقة الأمان في تطبيق "واتساب"، ووجود الكثير من التطبيقات على متجر جوجل بلاي تدعي أنها تساعدك على اختراق تطبيق التراسل، حيث تتيح لك التطبيقات المعروفة باسم برامج التجسس، قراءة المحادثات وعرض بيانات المستخدمين الآخرين على هاتفك الذكي.
وفي السياق نفسه، أوضح الخبراء، أن بعض التطبيقات التي تدعي القدرة على ذلك، تكون مجرد عملية خداع لاجتذاب المزيد من المستخدمين لتحميلها.
وشددوا على أنه يجب تجنب تحميلها إلى جهازك احتمالا لوجود فيروسات أو برامج ضارة على هاتفك بعد تثبيتها، وإلى جانب المخاوف الأمنية من غير الأخلاقي وغير القانوني اختراق بيانات أشخاص آخرين للاستخدام الشخصي.