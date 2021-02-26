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حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - طقس مستقر بوجه عام على معظم مناطق المملكة بينما يستمر نشاط الرياح السطحية على أجزاء من شرق ووسط المملكة يمتد إلى منطقة نجران

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربيه إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شماليه غربية بسرعة 16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

Time واتساب
الطقس
يوم الجمعة

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
احسن ..
ا
اصرفو له خمست الاف شرهه
ابوفيصل
فرضا لو اثبت على الكابتن حسين عبدالغني لفض العنصريه بماذا سوف يكون قرار لجنة الانضباط.... والمفروض يعصدر مثله جزاء على المدعى ولم يثبت الدانه.
ابو كلثم
خالد الضرطان انسان شايف نفسه أكثر من الناس اسأل الله ان يسلط عليه
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجواد .. آمين ..

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