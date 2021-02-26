الأعداد السابقة للصحيفة

الإطاحة بـ4 مواطنين ارتكبوا جرائم سرقة للمركبات بالرياض

Time منذ 33 دقيقة
Views 1393
الإطاحة بـ4 مواطنين ارتكبوا جرائم سرقة للمركبات بالرياض

الرياض (صدى):
تمكنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الجمعة، من القبض على 4 مواطنين ارتكبوا عددًا من الجرائم منها سرقة المركبات وسلب العمالة تحت تهديد السلاح.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على 4 مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته في عددٍ من أحياء مدينة الرياض.

وأشار "الكريديس" إلى أنها تمثلت في سرقة المركبات وسلب العمالة تحت تهديد السلاح باستخدام لباس عسكري ومركباتٍ مسروقة، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية وملبوسات عسكرية وعدد من المسروقات، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

 

 

Time واتساب
الرياض
شرطة الرياض
جرائم سرقة

أحدث التعليقات

ابو عمار
يبدو انها عصبيه
abdul
لا فُضّ فُوك، أخي/أختي e.alofi
ابو عمار
ما عندهم في لبنان رمال
ابو عمار
ههههههههههههههههه حتى الخروف يخيفهن اجل من يذبحه لهن
ابو عمار
طيب

أخر الأخبار

تحذيرات من محاولات خادعة لاختراق واتساب
تحذيرات من محاولات خادعة لاختراق واتساب
Time منذ 6 دقائق Views 1201
سحب آلاف السيارات الكهربائية من هيونداي حول العالم
سحب آلاف السيارات الكهربائية من هيونداي حول العالم
Time منذ 22 دقيقة Views 1176
فتاة تقتل أختها بـ16 طعنة في رأسها بسبب الغيرة (صورة)
فتاة تقتل أختها بـ16 طعنة في رأسها بسبب الغيرة (صورة)
Time منذ 32 دقيقة Views 459
الإطاحة بـ4 مواطنين ارتكبوا جرائم سرقة للمركبات بالرياض
الإطاحة بـ4 مواطنين ارتكبوا جرائم سرقة للمركبات بالرياض
Time منذ 33 دقيقة Views 1393
تدشين مركز لقاحات كورونا بمحافظة الدرب
تدشين مركز لقاحات كورونا بمحافظة الدرب
Time منذ ساعتين Views 1605
صورة تاريخية لأول شخص تقلّد منصب سفير للمملكة لدى الكويت
صورة تاريخية لأول شخص تقلّد منصب سفير للمملكة لدى الكويت
Time منذ ساعتين Views 1767
بالفيديو.. العثور على مستودع مواد غذائية مُخالف داخل سكن عمالة بسكاكا
بالفيديو.. العثور على مستودع مواد غذائية مُخالف داخل سكن عمالة بسكاكا
Time منذ ساعتين Views 1667
السفير المعلمي يلتقي مندوب جمهورية موزمبيق لدى الأمم المتحدة
السفير المعلمي يلتقي مندوب جمهورية موزمبيق لدى الأمم المتحدة
Time منذ 3 ساعات Views 1564
أمريكا تستهدف فصيلًا مواليًا لإيران في سوريا
أمريكا تستهدف فصيلًا مواليًا لإيران في سوريا
Time منذ 3 ساعات Views 1812
أتربة مثارة ورياح تسود أجواء 3 مناطق
أتربة مثارة ورياح تسود أجواء 3 مناطق
Time منذ 3 ساعات Views 1754