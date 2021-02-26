الإطاحة بـ4 مواطنين ارتكبوا جرائم سرقة للمركبات بالرياض

الرياض (صدى):
تمكنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الجمعة، من القبض على 4 مواطنين ارتكبوا عددًا من الجرائم منها سرقة المركبات وسلب العمالة تحت تهديد السلاح.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على 4 مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته في عددٍ من أحياء مدينة الرياض.
وأشار "الكريديس" إلى أنها تمثلت في سرقة المركبات وسلب العمالة تحت تهديد السلاح باستخدام لباس عسكري ومركباتٍ مسروقة، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية وملبوسات عسكرية وعدد من المسروقات، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.