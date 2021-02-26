الأعداد السابقة للصحيفة

تدشين مركز لقاحات كورونا بمحافظة الدرب

Time منذ 44 دقيقة
Views 1371
تدشين مركز لقاحات كورونا بمحافظة الدرب

جازان (صدى):
دشن محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني، أمس الخميس, مركز لقاحات كورونا بالمحافظة.

وأوضح مدير مركز صحي الدرب محمد أبوجميلة أن مركز لقاحات كورونا بالمحافظة بدأ استقبال المواطنين والمقيمين المسجلين على منصة صحتي ووصلت لهم رسائل بالمواعيد.

وبين أن المركز توفرت فيه جميع الخدمات الأساسية لاستقبال أعداد كبيرة من خلال محطات التطعيم البالغ عددها 5 عيادات ، تدار من قبل نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة حيث تتكون تجهيزات المركز من الاستقبال ثم موقع للفرز البصري ومنطقة للتسجيل ومسارات للدخول والخروج، ومنطقة انتظار ما قبل التطعيم، و عيادة تطعيم، ومناطق انتظار بعد التطعيم ، وغرفة للطوارئ، ومنطقة حفظ وتحضير اللقاح، داعياً الجميع إلى المسارعة بالتسجيل لأخذ اللقاح حفاظا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس.

Time واتساب
كورونا
محافظة الدرب
صالح بن علي القحطاني

أحدث التعليقات

أبو كنان
اتق الله ولا تتمنى الشر لأخيك المسلم فقد يغفر الله له ولعله تاب توبة نصوحا
برق امصحا
الله يهدي كل متعصب....الهلال فاز نهائي الملك والدور الاول....والنصر فاز السوبر والدور الثاني.....ليش صياح ونياح وطقطقة وكلام فارغ.....في اوروبا مباريات الدوري شيء عادي والخسارة ٣ نقاط بس.....مافيه تعليقات وسفاهات مثل عندنا.....الله المستعان....
خالد الغامدي
الله يرحمهم جميع ولا يبلانا
مريض
مشروع البحر الأحمر ينبع املج الوجه موقفين الصكوك املج تعاني من ارتفاع الإيجارات والناس تبغا سكن سواء أفراد أو أسر آمنوا للناس السكن اللائق وسوو مشاريع مثل ماتبون فعلا راحت أعمارنا نبغى سكن
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
ليش تصب ديزل حط بصل حوالي الخيمه مقطع رائحته تطرد حتى ابليس 😂😂😂

أخر الأخبار

تدشين مركز لقاحات كورونا بمحافظة الدرب
تدشين مركز لقاحات كورونا بمحافظة الدرب
Time منذ 44 دقيقة Views 1371
صورة تاريخية لأول شخص تقلّد منصب سفير للمملكة لدى الكويت
صورة تاريخية لأول شخص تقلّد منصب سفير للمملكة لدى الكويت
Time منذ 47 دقيقة Views 1472
بالفيديو.. العثور على مستودع مواد غذائية مُخالف داخل سكن عمالة بسكاكا
بالفيديو.. العثور على مستودع مواد غذائية مُخالف داخل سكن عمالة بسكاكا
Time منذ ساعة Views 1526
السفير المعلمي يلتقي مندوب جمهورية موزمبيق لدى الأمم المتحدة
السفير المعلمي يلتقي مندوب جمهورية موزمبيق لدى الأمم المتحدة
Time منذ ساعة Views 1480
أمريكا تستهدف فصيلًا مواليًا لإيران في سوريا
أمريكا تستهدف فصيلًا مواليًا لإيران في سوريا
Time منذ ساعة Views 1653
أتربة مثارة ورياح تسود أجواء 3 مناطق
أتربة مثارة ورياح تسود أجواء 3 مناطق
Time منذ ساعتين Views 1601
بالصور.. إصابة مذيعة مصرية بمرض السرطان
بالصور.. إصابة مذيعة مصرية بمرض السرطان
Time منذ ساعتين Views 656
الأعراض التي ظهرت على مرضى كورونا بعد 6 أشهر من خروجهم من المستشفيات
الأعراض التي ظهرت على مرضى كورونا بعد 6 أشهر من خروجهم من المستشفيات
Time منذ 3 ساعات Views 964
خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الأمريكي الرياض
خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الأمريكي الرياض
Time منذ 3 ساعات Views 2040
إطلاق قناة لدعم وتحفيز المعلمات بطريقة مبتكرة تواكب تطورات التقنية
إطلاق قناة لدعم وتحفيز المعلمات بطريقة مبتكرة تواكب تطورات التقنية
Time منذ 3 ساعات Views 1659