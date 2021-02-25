أتربة مثارة ورياح تسود أجواء 3 مناطق

الرياض (صدى):
كشف المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، عن عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الرياض ونجران وعسير.
وأكد مركز الأرصاد، أن منطقة الرياض تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة السليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 05.00 من صباح الجمعة.
وأشار إلى أن نجران تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الجمعة.
وفي السياق نفسه، أوضح المركز أن منطقة عسير تشهد عوالق ترابية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة بيشة وتثليث، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الجمعة.