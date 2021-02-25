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أتربة مثارة ورياح تسود أجواء 3 مناطق

Time منذ 32 دقيقة
Views 1424
أتربة مثارة ورياح تسود أجواء 3 مناطق

الرياض (صدى):
كشف المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، عن عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الرياض ونجران وعسير.

وأكد مركز الأرصاد، أن منطقة الرياض تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة السليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 05.00 من صباح الجمعة.

وأشار إلى أن نجران تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الجمعة.

وفي السياق نفسه، أوضح المركز أن منطقة عسير تشهد عوالق ترابية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة بيشة وتثليث، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الجمعة.

 

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أحدث التعليقات

خالد الغامدي
الله يرحمهم جميع ولا يبلانا
مريض
مشروع البحر الأحمر ينبع املج الوجه موقفين الصكوك املج تعاني من ارتفاع الإيجارات والناس تبغا سكن سواء أفراد أو أسر آمنوا للناس السكن اللائق وسوو مشاريع مثل ماتبون فعلا راحت أعمارنا نبغى سكن
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
ليش تصب ديزل حط بصل حوالي الخيمه مقطع رائحته تطرد حتى ابليس 😂😂😂
حزين
الله يرحمه ويغفر لنا وله ويسكنه فسيح جناته امين ويصبر أهله
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
الله المستعان

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