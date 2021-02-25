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خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الأمريكي الرياض

Time منذ 42 دقيقة
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خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الأمريكي الرياض

الرياض (صدى):
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًا، بفخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.وهنأ خادم الحرمين الشريفين، فخامته بمناسبة توليه منصبه رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية.وقد أكد خادم الحرمين الشريفين، وفخامة الرئيس الأمريكي خلال الاتصال، على عمق العلاقة التي تربط بين البلدين، وأهمية تعزيز الشراكة بينهما بما يخدم مصالحهما ويحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم.

كما تم استعراض أهم قضايا المنطقة والمستجدات ذات الاهتمام المشترك، وبحث السلوك الإيراني في المنطقة وأنشطته المزعزعة للاستقرار ودعمه للجماعات الإرهابية.

وشكر خادم الحرمين الشريفين في هذا الصدد الرئيس الأمريكي على إلتزام الولايات المتحدة الأمريكية الدفاع عن المملكة تجاه مثل هذه التهديدات وتأكيد فخامته بأنه لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي.وأثنى الرئيس الأمريكي على دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة للوصول لهدنة ووقف لإطلاق النار في اليمن.

فيما أكد خادم الحرمين الشريفين، حرص المملكة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن وسعيها لتحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني.

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أمريكا
الرياض
خادم الحرمين الشريفين
بايدن

أحدث التعليقات

مسلم
جعيلان عزالله انك جعيلان
جاسم
تراني صدقت تعرفين حلم ابليس بالجنه
e.alofi
هاذي فاسده ي مدمنة مخدرات أو سكرانه والله أعلم يمكن تجني أموالها من الحرام والزنا
الزعيم العالمي
جعيلان عزالله انك جعيلان
لا يهمونك انا مجنونك
دامة يالجنة الإنضباط ثبت لديكم عدم صحة إدعاء سيبا ولبلطان وسواقة كمان ليش مايتم الضرب بيد من حديد وإنزال عقوبة رادعة بموجب قوانين ولوائح الفيفا التي تستمدون منها قونينكم ولولائحكم المتمطمة ولمنكمشة كما تهوى الميول وين عقوبة مدى الحياة وعام وعامين بس تشهرون سيف يراد بة ضرب تاريخ وسيرة حسين عبدالغني الذي انا لا اشجعة ولا احب طعاتة حين كان لاعب ولاكن الظلم ان يهضم حقة َلو كان ثبت لكم والله لن نرى عقوبة مبارتين وثلاث وكل واحد يصلح سيارتة هذا دوري بإسم شخصية امير وطن وملهم جيل يستحال ان يكون هناك مواربة او إنحياز سمعة بلد اكبر من البلطان وسيبا لافضل للبلطان على كيان الشباب ولا فضل للاعب على كيان نادي كائن من كان

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