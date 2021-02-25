إطلاق قناة لدعم وتحفيز المعلمات بطريقة مبتكرة تواكب تطورات التقنية

الرياض (صدى):
نفذ مكتب تعليم تيماء مبادرة مميزة بإنشاء " قناة تيماء التعليمية "؛ حيث تهدف القناة التعليمية إلى تبادل الخبرات بين المعلمات ونقل التجارب من خلال حصص افتراضية محددة في جدول زمني معد مسبقاً، فيما يمكن لعدد كبير من المعلمات بكافة أرجاء المنطقة الحضور بكل سهولة ويسر.
وتعد القناة هي عبارة عن سلسلة دروس تطبيقية تقدم في ستة أسابيع بالفصل الدراسي الثاني بواقع ثلاث حصص أسبوعياً في مختلف المواد والمراحل الدراسية تقدمها 18 معلمة من مختلف التخصصات ذوات خبرة ومهارات تقنية عالية.
وجاءت فكرة القناة، من تقديم منيرة سليمان الشايويش وكيلة في الابتدائية الرابعة بتيماء، وهي إنشاء قناة تعليمية تجريبية، حيث منحتها قائدتها حصة صياح الحضيري صلاحيات في منصة مدرستي، وقد لاقت الفكرة قبولاً واستحساناً كبيراً من مدير مكتب تعليم تيماء فواز الفقير، ورئيسة قسم الشؤون التعليمية حنان الزيد.