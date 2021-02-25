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آرسنال يخطف فوزاً ثميناً من بنفيكا

Time منذ 24 دقيقة
Views 1329
آرسنال يخطف فوزاً ثميناً من بنفيكا

وكالات (صدى):
خطف فريق أرسنال فوزًا ثمينا من بنفيكا البرتغالي، خلال مباراة الإياب التي أقيمت بين الفريقين على ملعب كارايسكاكيس باليونان.

وصعد آرسنال بمجموع المباراة 4/3، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1/1.

وأحرز بيير إيميريك أوباميانغ الهدف الأول لآرسنال في الدقيقة 21، ولكن خطف ديوجو جونكالفيز هدف التعادل لبنفيكا في الدقيقة 43 من ضربة حرة نفذها ببراعة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1/1.

ونجح ورافا سيلفا في خطف هدف التقدم لبنفيكا في الدقيقة 61، ولكن رد كيران تيرني وأحرز هدف التعادل لآرسنال بعده بخمس دقائق،وخطف أوباميانغ هدف الفوز والصعود لآرسنال.

Time واتساب
أرسنال
بنفيكا

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ماشاء الله، الله لا يحدنا على ماهو فوق جهدنا ومالانطيق..
المدفعية الاتفاقية 🍎🍏
طبيب نفسي يقول الصدمة العابرة لأي شخص حرتها لاتتجاوز ثلاثة أيام وتهدى حرتة وأعصابة بدون زيارة العيادات النفسية وبدون أي مسكنات ومهدات ويشير الطبيب إلى من أعتاد على مثل تلك الصدمات ولاحداث ستكون الصدمة أخف وطئة على نفسيتة وهؤلأ لاخوف على نفسياتهم معتادين 🍎🍏
دآنـــــــہہ
دايم مبتسم الله يرحمه
الملل
الله كل هاذي الطلبات علي شان جندي اعوذبالله
واضح*** وصريح***
الله يرحمه ويغفر له..

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