آرسنال يخطف فوزاً ثميناً من بنفيكا

وكالات (صدى):
خطف فريق أرسنال فوزًا ثمينا من بنفيكا البرتغالي، خلال مباراة الإياب التي أقيمت بين الفريقين على ملعب كارايسكاكيس باليونان.
وصعد آرسنال بمجموع المباراة 4/3، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1/1.
وأحرز بيير إيميريك أوباميانغ الهدف الأول لآرسنال في الدقيقة 21، ولكن خطف ديوجو جونكالفيز هدف التعادل لبنفيكا في الدقيقة 43 من ضربة حرة نفذها ببراعة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1/1.
ونجح ورافا سيلفا في خطف هدف التقدم لبنفيكا في الدقيقة 61، ولكن رد كيران تيرني وأحرز هدف التعادل لآرسنال بعده بخمس دقائق،وخطف أوباميانغ هدف الفوز والصعود لآرسنال.