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بالفيديو.. الأحيدب يروي تفاصيل عن واقعة تحرش طبيب نفسي بمريضة مكتئبة من زوجها

Time منذ 46 دقيقة
Views 1810
بالفيديو.. الأحيدب يروي تفاصيل عن واقعة تحرش طبيب نفسي بمريضة مكتئبة من زوجها

علي القحطاني (صدى):
تحدث الكاتب والناقد الصحفي، محمد الأحيدب، مساء اليوم الخميس، عن أمثلة لفساد بعض الأطباء، قائلًا: "وش اللي يمنع إن الطبيب يكون عنده فساد؟".

 

وأضاف محمد الأحيدب في حوار ببرنامج "يا هلا":" لما طبيب نفسي يستغل مريضة نفسية عندها مشاكل من زوجها.. جايه تتعالج عنده عشان عندها اكتئاب.. بعدين يتحرش فيها.. هذا مو بفساد".

 

وتابع:" لما أسرة تعيش حياة سعيدة، مكونة من خمسة أطفال وزوج وزوجة، ويمرض طفلهم، وتراجع أمه طبيب أطفال بالطفل سنتين، وفجأة تنقلب على زوجها وتطلب الطلاق ويجي الطفل يقول لأبوه تدري مين متزوج أمي؟، نفس اللي كان يعطيني إبرة.. الطبيب اللي كانت تروحله خربها على زوجها وتزوجها".

Time واتساب
تحرش
طبيب
مريضة
محمد الأحيدب

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ماشاء الله، الله لا يحدنا على ماهو فوق جهدنا ومالانطيق..
المدفعية الاتفاقية 🍎🍏
طبيب نفسي يقول الصدمة العابرة لأي شخص حرتها لاتتجاوز ثلاثة أيام وتهدى حرتة وأعصابة بدون زيارة العيادات النفسية وبدون أي مسكنات ومهدات ويشير الطبيب إلى من أعتاد على مثل تلك الصدمات ولاحداث ستكون الصدمة أخف وطئة على نفسيتة وهؤلأ لاخوف على نفسياتهم معتادين 🍎🍏
دآنـــــــہہ
دايم مبتسم الله يرحمه
الملل
الله كل هاذي الطلبات علي شان جندي اعوذبالله
واضح*** وصريح***
الله يرحمه ويغفر له..

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