بالفيديو.. الأحيدب يروي تفاصيل عن واقعة تحرش طبيب نفسي بمريضة مكتئبة من زوجها

علي القحطاني (صدى):
تحدث الكاتب والناقد الصحفي، محمد الأحيدب، مساء اليوم الخميس، عن أمثلة لفساد بعض الأطباء، قائلًا: "وش اللي يمنع إن الطبيب يكون عنده فساد؟".
وأضاف محمد الأحيدب في حوار ببرنامج "يا هلا":" لما طبيب نفسي يستغل مريضة نفسية عندها مشاكل من زوجها.. جايه تتعالج عنده عشان عندها اكتئاب.. بعدين يتحرش فيها.. هذا مو بفساد".
وتابع:" لما أسرة تعيش حياة سعيدة، مكونة من خمسة أطفال وزوج وزوجة، ويمرض طفلهم، وتراجع أمه طبيب أطفال بالطفل سنتين، وفجأة تنقلب على زوجها وتطلب الطلاق ويجي الطفل يقول لأبوه تدري مين متزوج أمي؟، نفس اللي كان يعطيني إبرة.. الطبيب اللي كانت تروحله خربها على زوجها وتزوجها".