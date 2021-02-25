الإرياني: الجيش اليمني على مشارف معسكر ماس الاستراتيجي

فهمي محمد (صدى):
قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن الجيش والمقاومة يحرزان تقدمًا على جبهة مدغل التابعة لمحافظة مأرب، مبينا الجيش والمقاومة الشعبية في جبهة مدغل (التابعة لمحافظة مأرب) يتصدون لجماعة الحوثي، ويكبدونها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد».
وأوضح الإرياني أن الجيش والمقاومة يحققان تقدمًا كبيرًا في هجوم معاكس في جبهة مدغل، وباتوا على مشارف معسكر ماس الاستراتيجي الواقع حاليًّا تحت السيطرة النارية.
وتمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة من صد هجمتين انتحاريتين شنتهما الميليشيا الحوثية في جبهات نهم شرق صنعاء وجبهات شمال غرب وجنوب مأرب.