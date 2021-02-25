شاهد.. لاعب المريخ "كرنقو" يكشف تفاصيل مثيرة حول مشادته مع كهربا

وكالات (صدى):
أوضح عبد الرحمن إسحق الشهير بـ "كرنقو"، لاعب نادي المريخ السوداني، أنه لا ينوي تقديم شكوى ضد لاعب الأهلي المصري، محمود كهربا،على الإساءة التي وجهها له الأخير في الملعب.
وجاء ذلك خلال المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة، الثلاثاء الماضي، في الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وأضاف أن "كهربا" أساء له داخل الملعب بسبب اللعب العنيف، ولكنه لا ينوي تقديم شكوى رسمية ضده، مشيرا:" حتى وإن كان كهربا أساء لي إساءة عنصرية.. كلنا في النهاية عبيد الله"، بحسب" إرم".
وتابع:" زميله أمير أبلغه أن كهربا أساء له بتوجيه كلمات قاسية.. لكنها ظروف الكرة والنفس الساخن.. لا مشكلة نحن أخوة.. نتناقش داخل الملعب وخارجه نحن أخوة".