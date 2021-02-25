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شاهد.. لاعب المريخ "كرنقو" يكشف تفاصيل مثيرة حول مشادته مع كهربا

Time منذ ساعة
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شاهد.. لاعب المريخ "كرنقو" يكشف تفاصيل مثيرة حول مشادته مع كهربا

وكالات (صدى):
أوضح عبد الرحمن إسحق الشهير بـ "كرنقو"، لاعب نادي المريخ السوداني، أنه  لا ينوي تقديم شكوى ضد لاعب الأهلي المصري، محمود كهربا،على الإساءة التي وجهها له الأخير في الملعب.

وجاء ذلك خلال المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة، الثلاثاء الماضي، في الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف أن "كهربا" أساء له داخل الملعب بسبب اللعب العنيف، ولكنه لا ينوي تقديم شكوى رسمية ضده، مشيرا:" حتى وإن كان كهربا أساء لي إساءة عنصرية.. كلنا في النهاية عبيد الله"، بحسب" إرم".

وتابع:" زميله أمير أبلغه أن كهربا أساء له بتوجيه كلمات قاسية.. لكنها ظروف الكرة والنفس الساخن.. لا مشكلة نحن أخوة.. نتناقش داخل الملعب وخارجه نحن أخوة".

Time واتساب
الأهلي المصري
محمود كهربا
دوري أبطال أفريقيا
عبدالرحمن إسحق
كرنقو
نادي المريخ السوداني

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ماشاء الله، الله لا يحدنا على ماهو فوق جهدنا ومالانطيق..
المدفعية الاتفاقية 🍎🍏
طبيب نفسي يقول الصدمة العابرة لأي شخص حرتها لاتتجاوز ثلاثة أيام وتهدى حرتة وأعصابة بدون زيارة العيادات النفسية وبدون أي مسكنات ومهدات ويشير الطبيب إلى من أعتاد على مثل تلك الصدمات ولاحداث ستكون الصدمة أخف وطئة على نفسيتة وهؤلأ لاخوف على نفسياتهم معتادين 🍎🍏
دآنـــــــہہ
دايم مبتسم الله يرحمه
الملل
الله كل هاذي الطلبات علي شان جندي اعوذبالله
واضح*** وصريح***
الله يرحمه ويغفر له..

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