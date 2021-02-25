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بالفيديو.. مصابون بكورونا يروون معاناتهم أثناء إصابتهم بالمرض

Time منذ 9 دقائق
Views 1242
بالفيديو.. مصابون بكورونا يروون معاناتهم أثناء إصابتهم بالمرض

عادل الحربي (صدى):
روى ثلاثة مواطنين تجاربهم مع الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، مؤكدين أنها كانت مرحلة صعبة.

وصف أحد المواطنين في تقرير لقناة "الإخبارية" فترة المرض بالسيئة، مبينا إنه فقد 8 كيلو خلال 21 يوماً، من آثار المرض، على الرغم من أنه كان يمارس الرياضة لفترة طويلة ولم ينجح في تخفيف وزنه كثيراً، ووصف فترة المرض بالسيئة.

وأضاف المواطن الثاني أنه أصيب بالفيروس بعد مخالطته أحد أصدقائه، وفقد حاستي الشم والتذوق، وواجه بعدها فترة صعبة حتى تعافى.

وأشار مواطن ثالث أن فترة الحجر الصحي كانت مؤثرة جدا، لانعزاله عن الجميع لفترة 21 يوماً وبقائه وحيداً.

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أحدث التعليقات

فهد
هياااط مافيه فلوس وبتاكل مخالفه عدم لبس كمام وتجمع ومافيه تباعد وابلع
ابو فهد
وطني من واوك تعلمت الوفاء، ومن طائك تعلمت الطيبة والكرم، ومن نونك تعلمت النُبل والكرامة، وفي يائك كل ياسمين الأرض المُشتهى.
ابو فهد
احبك يا وطني
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وش مسويه في عيونك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين

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