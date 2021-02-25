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التجارة: استدعاء 2,224 غسالة ملابس "HITACHI"

Time منذ ساعة
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التجارة: استدعاء 2,224 غسالة ملابس "HITACHI"

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة التجارة، عن ‎استدعاء 2,224 غسالة ملابس "HITACHI"، لعدم مطابقتهم للمواصفة القياسية لكفاءة الطاقة.

 

وتضمن الاستدعاء 2,224 غسالة ملابس "HITACHI"، منها  912 غسالة تحميل علوي لسعة 10 كجم من نوع SF-P100XA.

وشمل الاستدعاء، 770 غسالة  تحميل علوي سعة 12 كجم من SF-P120XA، بالإضافة إلى 342 غسالة تحميل علوي سعة 10 كجم من نوع SF-H100XA، و200 غسالة تحميل علوي سعة  18 كجم من نوع SF-p100xA.

ودعت وزارة التجارة إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي للغسالة من خلال Recalls.sa، و التواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحب الغسالة المشمولة واسترداد مبلغ الشراء  نقداً.

Time واتساب
وزارة التجارة
استدعاء
غسالة ملابس

أحدث التعليقات

فهد
هياااط مافيه فلوس وبتاكل مخالفه عدم لبس كمام وتجمع ومافيه تباعد وابلع
ابو فهد
وطني من واوك تعلمت الوفاء، ومن طائك تعلمت الطيبة والكرم، ومن نونك تعلمت النُبل والكرامة، وفي يائك كل ياسمين الأرض المُشتهى.
ابو فهد
احبك يا وطني
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وش مسويه في عيونك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين

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