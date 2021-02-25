بالصور.. الهلال يبدأ التحضير لمواجهة الفتح

طلال الغامدي (صدى):
بدأ لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم عصر اليوم الخميس، تحضيراتهم لمواجهة مضيفهم "الفتح".
وأدى المشاركون بصفة أساسية في لقاءالنصر تدريبات فنية متنوعة، فيما خاض بقية اللاعبين مناورة مع فريق شباب الهلال.
وأجرى الثلاثي "صالح الشهري، هتان باهبري ومحمد كنو" مرانا بالجري، وتدريبات لياقية متنوعة، ضمن برامجهم التأهيلية.
وشهدت الحصة التدريبية متابعة رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ " فهد بن سعد بن نافل "، فيما يؤدي الفريق عصر الغد مرانه الرئيسي، استعدادا لمواجهة مضيفه "الفتح" يوم الأحد المقبل.