الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور.. الهلال يبدأ التحضير لمواجهة الفتح

Time منذ ساعة
Views 1677
بالصور.. الهلال يبدأ التحضير لمواجهة الفتح

طلال الغامدي (صدى):
بدأ لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم عصر اليوم الخميس، تحضيراتهم لمواجهة مضيفهم "الفتح".

 

وأدى المشاركون بصفة أساسية في لقاءالنصر تدريبات فنية متنوعة، فيما خاض بقية اللاعبين مناورة مع فريق شباب الهلال.

 

وأجرى الثلاثي "صالح الشهري، هتان باهبري ومحمد كنو" مرانا بالجري، وتدريبات لياقية متنوعة، ضمن برامجهم التأهيلية.

وشهدت الحصة التدريبية متابعة رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ " فهد بن سعد بن نافل "، فيما يؤدي الفريق عصر الغد مرانه الرئيسي، استعدادا لمواجهة مضيفه "الفتح" يوم الأحد المقبل.

Time واتساب
الهلال
الفتح

أحدث التعليقات

ابو فهد
وطني من واوك تعلمت الوفاء، ومن طائك تعلمت الطيبة والكرم، ومن نونك تعلمت النُبل والكرامة، وفي يائك كل ياسمين الأرض المُشتهى.
ابو فهد
احبك يا وطني
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وش مسويه في عيونك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ههههههههههههههههههههههه

أخر الأخبار

بالفيديو.. مصابون بكورونا يروون معاناتهم أثناء إصابتهم بالمرض
بالفيديو.. مصابون بكورونا يروون معاناتهم أثناء إصابتهم بالمرض
Time منذ 9 دقائق Views 1223
شاهد.. حقيقة انتحار الطفل البدون بعد رؤية والده يطلب المال من الناس عند باب مسجد
شاهد.. حقيقة انتحار الطفل البدون بعد رؤية والده يطلب المال من الناس عند باب مسجد
Time منذ 12 دقيقة Views 259
شايب باكستاني يتحدي الشباب
شايب باكستاني يتحدي الشباب
Time منذ 39 دقيقة Views 458
شبيه مدرب الهلال السابق رزافان
شبيه مدرب الهلال السابق رزافان
Time منذ 40 دقيقة Views 334
خطوات الاستعلام عن المركبات المحجوزة عبر منصة أبشر
خطوات الاستعلام عن المركبات المحجوزة عبر منصة أبشر
Time منذ 46 دقيقة Views 1615
التجارة: استدعاء 2,224 غسالة ملابس "HITACHI"
التجارة: استدعاء 2,224 غسالة ملابس "HITACHI"
Time منذ ساعة Views 1550
كريري ينوي تقديم شكوى ضد بيتروس
كريري ينوي تقديم شكوى ضد بيتروس
Time منذ ساعة Views 1910
وفاة الفنان مشاري البلام بعد إصابته بكورونا
وفاة الفنان مشاري البلام بعد إصابته بكورونا
Time منذ ساعة Views 2813
بالصور.. الهلال يبدأ التحضير لمواجهة الفتح
بالصور.. الهلال يبدأ التحضير لمواجهة الفتح
Time منذ ساعة Views 1677
رسالة للي تطالب الرجل بالزواج من أربع نساء
رسالة للي تطالب الرجل بالزواج من أربع نساء
Time منذ ساعة Views 1242