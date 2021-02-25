المركز الوطني للعمليات الأمنية "911" يعلن نتائج القبول المبدئي للوظائف العسكرية

الرياض (صدى):
أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) عن نتائج القبول المبدئي، برتبة (وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي) للرجال والحضور في الوقت المحدد لموقع المقابلة كما هو موضح في نموذج القبول عبر منصة (أبشر-توظيف).
وأوضح المركز إلى ضرورة احضار نموذج موعد المراجعة الذي تم طباعته عبر منصة ( ابشر ـ توظيف )، واحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية وعدد (2) صورة منها، وأصل أو صورة مصدقة من شهادة الثانوية أو ما يعادلها، وأصل المعادلة الصادرة من وزارة التعليم العالي في حال كون الشهادة صادرة من خارج المملكة مع صورة مصدقة منها، واحضار أصل الشهادات الإضافية (البكالوريوس ، دبلوم ، دورات) التي تم تسجيلها عبر منصة (أبشر ـ توظيف ) مع الأساس لمطابقتها ، مع ضرورة أن تكون المؤهلات والشهادات التدريبية مصادق عليها.
كما اشترطت إحضار أشعار درجة اختبار القياس، وعدد (4) صور شخصية ملونه خلفية بيضاء حديثة مقاس (4*6) مكشوف الراس مع كتابة الإسم ورقم الطلب وتسجيله خلف الصور، واحضار قلم ازرق جاف، واحضار ملف توضع فيه جميع المتطلبات السابقة، مشيرة إلى أنه يمكن الاستعلام عن طريق الرابط
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