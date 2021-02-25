شؤون الأفواج الأمنية تعلن نتائج القبول المبدئي للكادر النسائي

الرياض (صدى):
أعلنت وكالة شؤون الأفواج الأمنية مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي على رتبة (جندي أول، جندي) للكادر النسائي، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
وأكدت الوكالة على ضرورة الحضور لمقر المقابلة الشخصية بكلية الملك فهد الأمنية بالرياض في الوقت المحددمع احضار المتطلبات على النحو التالي:
1- احضار نموذج موعد المراجعة الذي تم طباعته عبر منصة (ابشر ـ التوظيف).
2- احضار أصل بطاقة الهوية الوطنية وعدد (2) صورة منها .
3- احضار أصل الشهادة الثانوية أو ما يعادلها مع عدد (2) صور منها مصدقة.
4- احضار أصل الشهادات الإضافية (البكالوريوس ، دبلوم ، دورات) التي تم تسجيلها بمنصة (أبشر ـ التوظيف ) مع الإساس لمطابقتها ، مع ضرورة أن تكون المؤهلات والشهادات التدريبية مصادق عليها.
5- احضار صورة اختبار القدرات العامة (قياس) موضحاً بهِ الدرجة.
6- احضار شهادة المعادلة للمؤهل العلمي للحاصلين على المؤهل من خارج المملكة.
7- احضار ملف لحفظ المتطلبات.
8- احضار قلم أزرق جاف.
9- يمنع اصطحاب المرافقين.
10- يمنع الدخول بالحقائب ويسمح بحافظة البطاقة فقط .
كما أضافت وكالة شؤون الأفواج الأمنية مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية انه يمكن الاستعلام عن طريق الرابط
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