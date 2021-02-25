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بالفيديو.. مضيفة جوية تحكي تجربتها في الطيران

Time منذ 49 دقيقة
Views 1584
بالفيديو.. مضيفة جوية تحكي تجربتها في الطيران

جدة (صدى):
روت المواطنة الشابة "سحر" تجربتها في العمل كمضيفة جوية ، كما كشفت عن أبرز المواقف التي تعرضت لها.

وقالت سحر" فكرت في العمل كمضيفة جوية بسبب شغفي للطيران، وحبي في التنقل من مكان لمكان "

وتابعت أن الطريق إلى المطار هي العادة  التي لاتريد تغيرها ، مشيرة إلى أن مهمتها نقل المسافرين من وجهة إلى وجهة مع تقديم الأمن والسلامة والخدمات اللوجيستية والإجابة على الاستفسارات ومواجهة أي حالة طارئة" .

وأضافت أن من أحد المواقف التي تعرضت لها هي سيدة كانت تخاف من السفر وأصيبت بنوبة هلع، وتعاملت معاها باحترافية شديدة لافتة إلى أنها مدربة على كيفية التعامل مع تلك الحالات .

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مطار
الطيران
مضيفة جوية

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يارب ترزقنا من واسع فضلك
ابو فهد
استشاري يقولك اكل الخبز الابيض والابتعاد عن البر لان هضمه قوي ويئثر على المعده ومرضى القولون ويجيك الثاني يقول لاتكلونه الخبز الابيض والرز امركم غريب عجيب صراحه 🤥🤥
ع. س. ع
جوفينكو لو لم يمرر الا كرة سالم الدوسري اللتي أتت بكأس آسيا من عقر دار فريق اوراوا ومخلفات اوراوا
بندر الحربي
طيب شكرا
abdul
أكيد، هذا جانسن اند جانسن وليس شلولو .

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