شاهد.. باحث: لقاح " جونسون " أثبت فعاليته من جرعة واحدة ضد ‎كورونا

عادل الحربي (صدى):
قال باحث في علم الفيروسات، الدكتور عبدالله القيسي، إن لقاح "جونسون" أثبت فعاليته من جرعة واحدة ضد كورونا.
وأوضح عبدالله القيسي خلال مداخلة هاتفية بقناة الإخبارية:" لقاح جونسون يعد أحد الخيارات المطروحة للاعتماد في المملكة".
وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الخميس، عن إصابة 356 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، وتعافي 308 حالة جديدة ، فيما توفيت 5 حالات – يرحمهم الله -.
وسجلت منطقة الرياض 180 حالة، والمنطقة الشرقية 80 حالة، ومنطقة مكة المكرمة 37 حالة، ومنطقة القصيم 13 حالة، فيما تناقصت أعداد الإصابات في باقي المناطق وفقاً للبيان المرفق.