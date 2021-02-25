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شاهد.. باحث: لقاح " جونسون " أثبت فعاليته من جرعة واحدة ضد ‎كورونا

Time منذ 55 دقيقة
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شاهد.. باحث: لقاح " جونسون " أثبت فعاليته من جرعة واحدة ضد ‎كورونا

عادل الحربي (صدى):
قال باحث في علم الفيروسات، الدكتور عبدالله القيسي، إن لقاح "جونسون" أثبت فعاليته من جرعة واحدة ضد ‎كورونا.

وأوضح عبدالله القيسي خلال مداخلة هاتفية بقناة الإخبارية:" لقاح جونسون يعد أحد الخيارات المطروحة للاعتماد في ‎المملكة".

وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الخميس، عن إصابة 356 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، وتعافي 308 حالة جديدة ، فيما توفيت 5 حالات – يرحمهم الله -.

وسجلت منطقة الرياض 180 حالة، والمنطقة الشرقية 80 حالة، ومنطقة مكة المكرمة 37 حالة، ومنطقة القصيم 13 حالة، فيما تناقصت أعداد الإصابات في باقي المناطق وفقاً للبيان المرفق.

Time واتساب
وزارة الصحة
كورونا
لقاح
جونسون

أحدث التعليقات

ابو فهد
استشاري يقولك اكل الخبز الابيض والابتعاد عن البر لان هضمه قوي ويئثر على المعده ومرضى القولون ويجيك الثاني يقول لاتكلونه الخبز الابيض والرز امركم غريب عجيب صراحه 🤥🤥
ع. س. ع
جوفينكو لو لم يمرر الا كرة سالم الدوسري اللتي أتت بكأس آسيا من عقر دار فريق اوراوا ومخلفات اوراوا
بندر الحربي
طيب شكرا
abdul
أكيد، هذا جانسن اند جانسن وليس شلولو .
abdul
كأن رائحة الديزل صار يجذب العقارب والحيات نحوه.

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