الأعداد السابقة للصحيفة

المدني يكشف عن مفاجأة لأصحاب الأراضي التي دخلت ضمن مشروع السودة 

Time منذ ساعة
Views 2646
المدني يكشف عن مفاجأة لأصحاب الأراضي التي دخلت ضمن مشروع السودة 

الرياض (صدى):
قال الرئيس التنفيذي لشركة السودة للتطوير، المهندس حسام الدين المدني، إن الخط الزمني للمشروع يتضمن تطوير 2.7 ألف وحدة فندقية، و1.3 ألف وحدة سكنية، و30 مرفقا نوعيا للخدمات الترفيهية.

 

وأوضح حسام الدين المدني، خلال حواره بقناة العربية، أن التطوير وأثر البناء سيكون في أماكن محدودة داخل منطقة المشروع، وفي حال تقاطعت الأعمال مع الممتلكات الخاصة للمواطنين سيتم اتخاذ الأجراء المتبع في تعويض أصحاب الأراضي.

 

وأشار إلى أن العمل بدأ فعلياً في المشروع من خلال المخطط العام، وسيتم الانتهاء منه قريباً، ومن ثم الإعلان عن تفاصيل أماكن التطوير في النصف الثاني من العام الجاري.

 

وتابع أن مساحة المشروع تبلغ 627 كيلومترا، تشمل السودة وأجزاء كبيرة من رجال ألمع، ويستهدف جذب استثمارات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

 

Time واتساب
أراضي
مشروع السودة
المهندس حسام الدين المدني

أحدث التعليقات

ابو فهد
استشاري يقولك اكل الخبز الابيض والابتعاد عن البر لان هضمه قوي ويئثر على المعده ومرضى القولون ويجيك الثاني يقول لاتكلونه الخبز الابيض والرز امركم غريب عجيب صراحه 🤥🤥
ع. س. ع
جوفينكو لو لم يمرر الا كرة سالم الدوسري اللتي أتت بكأس آسيا من عقر دار فريق اوراوا ومخلفات اوراوا
بندر الحربي
طيب شكرا
abdul
أكيد، هذا جانسن اند جانسن وليس شلولو .
abdul
كأن رائحة الديزل صار يجذب العقارب والحيات نحوه.

أخر الأخبار

بالصور.. الهلال يبدأ التحضير لمواجهة الفتح
بالصور.. الهلال يبدأ التحضير لمواجهة الفتح
Time منذ دقيقتين Views 1060
رسالة للي تطالب الرجل بالزواج من أربع نساء
رسالة للي تطالب الرجل بالزواج من أربع نساء
Time منذ 4 دقائق Views 155
كيدها عظيم
كيدها عظيم
Time منذ 4 دقائق Views 155
اجمل هدف سجله ماجد عبدالله من ضربة جزاء
اجمل هدف سجله ماجد عبدالله من ضربة جزاء
Time منذ 5 دقائق Views 194
المركز الوطني للعمليات الأمنية "911" يعلن نتائج القبول المبدئي للوظائف العسكرية
المركز الوطني للعمليات الأمنية "911" يعلن نتائج القبول المبدئي للوظائف العسكرية
Time منذ 11 دقيقة Views 1259
كراني يكشف موعد إستقرار الأحوال الجوية
كراني يكشف موعد إستقرار الأحوال الجوية
Time منذ 20 دقيقة Views 1651
بالصور.. إغلاق مجمع طبي مخالف في حائل 
بالصور.. إغلاق مجمع طبي مخالف في حائل 
Time منذ 30 دقيقة Views 1446
شؤون الأفواج الأمنية تعلن نتائج القبول المبدئي للكادر النسائي
شؤون الأفواج الأمنية تعلن نتائج القبول المبدئي للكادر النسائي
Time منذ 42 دقيقة Views 1526
بالفيديو.. مضيفة جوية تحكي تجربتها في الطيران
بالفيديو.. مضيفة جوية تحكي تجربتها في الطيران
Time منذ 49 دقيقة Views 1580
شاهد.. باحث: لقاح " جونسون " أثبت فعاليته من جرعة واحدة ضد ‎كورونا
شاهد.. باحث: لقاح " جونسون " أثبت فعاليته من جرعة واحدة ضد ‎كورونا
Time منذ 55 دقيقة Views 1586