" العقاري " يعلن عن موعد إيداع الدعم السكني

الرياض (صدى):
أوضح صندوق التنمية العقارية، أن موعد إيداع الدعم السكني في وقت تداول فيه البعض رسائل من البنوك تفيد بإيداع مبلغ الدعم في حساباتهم البنكية بالرغم من عدم حلول الموعد الرسمي المعلن الأمر الذي زاد من حيرة بعض المستفيدين الذين لم تصلهم رسائل الإيداع.
وأبان الصندوق العقاري، أنه يتم إيداع الدعم لدى بعض المستفيدين قبل موعد نزول الراتب في إطار تجربة ينفذها الصندوق لتقييم العملية موضحًا أن الموعد الرسمي لم يحن بعد، موضحا أنه يتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين خلال يومي عمل من تاريخ سحب القسط من قبل الجهة الممولة.
وتابع:" فيما يخص إيداع الدعم قبل نزول الراتب واستقطاع القسط من قبل الجهة الممولة، فهو في المرحلة التجريبية حتى الآن ".