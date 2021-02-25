تحذير عالي الخطورة من هجمات تستهدف "Oracle" و"Atlassian"

الرياض (صدى):
وجه المركز الوطني الاسترشادي للأمن السيبراني، اليوم (الخميس)، تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة، من هجمات سيبرانية تستهدف خوادم الويب التابعة لـ"Oracle" و"Atlassian".
وأوضح الأمن السيبراني أن المهاجمين يصلون لخوادم الويب عن طريق استغلال الثغرات في الأنظمة غير المحدثة، ما يتيح لهم إمكانية الاطلاع والتعديل على الملفات المخزّنة وتحميلها، وتنفيذ برمجيات وأوامر خبيثة على خوادم الويب المتضررة.
ودعا المركز بالحذر من هذه الحملات عبر تحديث الأنظمة بشكل مستمر، لتفادي استغلال الثغرات، وذلك من خلال متابعة صفحة التحذيرات الأمنية للمركز بشكل دوري، مشيرا إلى أنه يمكن الاطلاع على أحدث التنبيهات الأمنية المنشورة من قبل المركز لهذه المنتجات عبر الرابط هنا