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بالفيديو.. طريقة تساعد على استرجاع حاسة الشم بعد التشافي من ‎كورونا

Time منذ 43 دقيقة
Views 1488
بالفيديو.. طريقة تساعد على استرجاع حاسة الشم بعد التشافي من ‎كورونا

علي القحطاني (صدى):
قال استشاري أنف وأذن وحنجرة، إن التدريب على شم الروائح يساعد على استعادة حاسة الشم بعد التشافي من ‎كورونا.

 

ولفت الاستشاري خلال لقائه بقناة الإخبارية:" يستخدم الكورتيزون في حالات كورونا ببداية الأمر، وإذا كانت الدراسات لا تري آثار كبيرة لهذا الاستخدام"، مبينا:" من الطرق الناجعة في مثل هذه الحالة هي تدريب حاسة الشم على روائح اعتادها الإنسان يشمها في فترات مختلفة من اليوم ".

وأوضح:" تدريب حاسة الشم تفيد مع من لديهم فقد في العصب، وقد تكون نتائج تدريب حاسة الشم ليست بالكبيرة".

 

وأشار:" من الأبحاث الحديثة لعلاج فقد حاسة الشم هو نقاط لفيتامين A في الأنف لمحاولة مساعدة عصب حاسة الشم للرجوع إلى وضعه الطبيعي ".

 

وتابع:" يجب تدريب حاسة الشم على استنشاق كلا من البن والليمون والنعناع والقرنفل"، مضيفا:" يجب شم هذه الروائح 3 مرات في اليوم لبضع دقائق كي يساعد على استرجاع حاسة الشم ".

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كورونا
حاسة الشم

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بكرا يجيك الدور
يستاهل ولي العهد
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
سالم مرزوق مسفر الزهراني
الحمدلله على سلامته
سالم مرزوق مسفر الزهراني
الحمدلله على سلامته

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بالفيديو.. طريقة تساعد على استرجاع حاسة الشم بعد التشافي من ‎كورونا
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