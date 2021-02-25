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آخر تطورات مفاوضات باريس سان جيرمان مع نيمار ومبابي

Time منذ 50 دقيقة
Views 1452
آخر تطورات مفاوضات باريس سان جيرمان مع نيمار ومبابي

وكالات (صدى):
قال المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان البرازيلي ليوناردو، اليوم الخميس، أن مفاوضات نادي العاصمة لتجديد عقده نجمه ومواطنه نيمار تسير على الطريق الصحيح، فيما تستمر المحادثات مع النجم الآخر كيليان مبابي.

وعلق ليوناردو على إمكانية تمديد نيمبار ومبابي لعقديهما اللذين ينتهيان في يونيو 2022: بالنسبة لنيمار، نحن على الطريق الصحيح، والأمور تسير على الطريق الصحيح، لكن في النهاية، يتم إتمام العقد عندما يتم توقيعه، والأمر لم يتم حتى الآن .

وعن وضع مبابي قال ليوناردو: نتحدث منذ فترة طويلة ونحن نتحدث. الأمر دائما أكثر وضوحًا. سنصل إلى اللحظة التي يتعين علينا فيها اتخاذ موقف، واتخاذ قرار. أعتقد أننا نقترب أكثر فأكثر إلى تلك اللحظة في كل مرة. هناك انفتاح جيد للحوار.

وتابع ليوناردو أنه يريد تمديد عقد اثنين آخرين من الركائز الأساسية في الفريق واللذين ينتهي عقدهما في نهاية هذا الموسم، ويتعلق الأمر بالأرجنتيني أنخل دي ماريا والإسباني خوان بيرنات.

وأضاف: الفكرة هي حسم المسألة في أسرع وقت ممكن. نعتزم تجديد عقود الأربعة بما في ذلك نيمار ومبابي.

Time واتساب
باريس سان جيرمان
نيمار
مفاوضات
مبابي

أحدث التعليقات

بكرا يجيك الدور
يستاهل ولي العهد
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
سالم مرزوق مسفر الزهراني
الحمدلله على سلامته
سالم مرزوق مسفر الزهراني
الحمدلله على سلامته

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