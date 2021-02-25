الأعداد السابقة للصحيفة

أمير تبوك يهنئ ولي العهد بنجاح العملية الجراحية

Time منذ 41 دقيقة
Views 1402
Comment 1
أمير تبوك يهنئ ولي العهد بنجاح العملية الجراحية

سعيد العجل (صدى):
رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك , باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-, بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه ومغادرته المستشفى سالماً معافى

وقال سموه : يسعدني أن أرفع لمقاكم الكريم باسمي ونيابة عن أهالي المنطقة أسمى آيات التهاني والتبريكات وصادق الدعوات بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت السموكم الكريم -حفظكم الله - وخروجكم من المستشفى سالماً معافى.

وأضاف سموه قائلاً : لقد أشاعت رؤيتكم - رعاكم الله - وأنتم تغادرون المستشفى سالما معافى مشاعر الفرح والسرور في نفوس الجميع مبتهلين للمولى عز وجل بأن يحفظكم ويمتعكم بموفور الصحة والعافية وأن يمدكم بعونه وتوفيقه سندا وعضد لسيدي خادم الحرمين الشريفين لخدمة الدين ورفعة وعزة الوطن.

Time واتساب
أمير تبوك
عملية جراحية
ولي العهد

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
كل أربعة عناصر يمكن أن تمثل لثقل ذرة ما كذلك لمحيطها كذلك كل 6 ذرات كذلك عدد 8 ذرات وما يفيض عن 8 مثلا 10 & 12 & 14 & 16 & 70 & 118 وكل الاحتماات فوق ال8 تمثل لثقل الداخل او الخارج بدلالة محيطه الداخل
عالمية الهوى واستثنائية
صياح صياح صياح نباح نباح نباح ضربني وبكى سبقني اشتكى انه الضغط ياساده 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
الفاتح
يقول وقال الاعلامي(وقال الإعلامي الرياضي سليمان الجعيلان،)واقول وقال المتعصب الرياضي وزارع الفتن بين الجمهور سليمان الجعيلان،منهو القانوني من فكرك يا جعيلان والا ضايع فكرك من الهزيمه..........
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
فرج

أخر الأخبار

رجل عصبي يضرب ممرضة
رجل عصبي يضرب ممرضة
Time منذ 4 دقائق Views 150
لحظة احتراق سيارة فارهه بسبب إلتماس
لحظة احتراق سيارة فارهه بسبب إلتماس
Time منذ 4 دقائق Views 163
شاهد نجاة شاب من موت محقق تحت سكة القطار
شاهد نجاة شاب من موت محقق تحت سكة القطار
Time منذ 5 دقائق Views 157
خطوات وآلية الإبلاغ عن الوثائق الشخصية المفقودة
خطوات وآلية الإبلاغ عن الوثائق الشخصية المفقودة
Time منذ 7 دقائق Views 1138
متحدث الصحة يكشف عن الفئات العمرية للحالات الحرجة المصابة بكورونا "فيديو"
متحدث الصحة يكشف عن الفئات العمرية للحالات الحرجة المصابة بكورونا "فيديو"
Time منذ 17 دقيقة Views 1361
ثلاثيني يقتل زوجته بـ ساطور ويقطع أصابعها
ثلاثيني يقتل زوجته بـ ساطور ويقطع أصابعها
Time منذ 25 دقيقة Views 381
" الشؤون الإسلامية ": إغلاق 12 مسجداً مؤقتاً في 6 مناطق بسبب كورونا 
" الشؤون الإسلامية ": إغلاق 12 مسجداً مؤقتاً في 6 مناطق بسبب كورونا 
Time منذ 32 دقيقة Views 1450
شاهد.. لحظة ضبط مواطن تلفّظ على رجال الأمن بعبارات غير لائقة في الشرقية
شاهد.. لحظة ضبط مواطن تلفّظ على رجال الأمن بعبارات غير لائقة في الشرقية
Time منذ 37 دقيقة Views 1564
أمير تبوك يهنئ ولي العهد بنجاح العملية الجراحية
أمير تبوك يهنئ ولي العهد بنجاح العملية الجراحية
Time منذ 41 دقيقة Views 1402
شركة نوماك توفر 5 وظائف لحملة الدبلوم برابغ
شركة نوماك توفر 5 وظائف لحملة الدبلوم برابغ
Time منذ 48 دقيقة Views 1417