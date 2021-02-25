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متحدث الصحة يكشف عن الفئات العمرية للحالات الحرجة المصابة بكورونا "فيديو"

Time منذ 17 دقيقة
Views 1361
متحدث الصحة يكشف عن الفئات العمرية للحالات الحرجة المصابة بكورونا "فيديو"

الرياض (صدى):
كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، عن الفئات العمرية للحالات الحرجة المصابة بـ ‎كورونا التي تطلبت عناية صحية فائقة منذ بداية الجائحة حتى الآن.

وقال محمد العبد العالي، في المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات مواجهة كورونا، إن الفئات الأعلى خطورة هم الذين لديهم أمراض مزمنة وزيادة في الوزن والأعمار المتقدمة.

وتابع:" حتى فئة الشباب والناس الأصحاء وممن ليس لديهم أي أمراض مزمنة، وهناك أيضا نسب مئوية منهم يشكل الفيروس خطرًا عليهم ".

وكانت وزارة الصحة، أشارت إلى أن هناك مناطق رصدت ارتفاعا وبعضها هدأت في الارتفاعات وبعض المناطق تعود للارتفاع وهذا يدل على عدم الوصول إلى مرحلة الاستقرار بشكل تام.

Time واتساب
وزارة الصحة
فيروس كورونا
محمد العبدالعالي
الحالات الحرجة

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
كل أربعة عناصر يمكن أن تمثل لثقل ذرة ما كذلك لمحيطها كذلك كل 6 ذرات كذلك عدد 8 ذرات وما يفيض عن 8 مثلا 10 & 12 & 14 & 16 & 70 & 118 وكل الاحتماات فوق ال8 تمثل لثقل الداخل او الخارج بدلالة محيطه الداخل
عالمية الهوى واستثنائية
صياح صياح صياح نباح نباح نباح ضربني وبكى سبقني اشتكى انه الضغط ياساده 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
الفاتح
يقول وقال الاعلامي(وقال الإعلامي الرياضي سليمان الجعيلان،)واقول وقال المتعصب الرياضي وزارع الفتن بين الجمهور سليمان الجعيلان،منهو القانوني من فكرك يا جعيلان والا ضايع فكرك من الهزيمه..........
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
فرج

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