شركة نوماك توفر 5 وظائف لحملة الدبلوم برابغ

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة المحدودة (نوماك) توفر 5 وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق، للعمل بمحطة الشركة برابغ، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
وأوضحت أن الوظائف المتوفرة مشغل - غرفة التحكم المركزية (العدد 4 وظائف) ويكون حاصل على درجة الدبلوم أو البكالوريوس في التخصصات الهندسية، ولديه خبرة لا تقل عن 4 سنوات بنفس المجال في قطاع تحلية المياه، والوعي العام بمبادئ نظام إدارة الجودة والصحة والسلامة المهنية والبيئة.
كما توفر وظيفة أمين مستودع حاصل على درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص ذات صلة، ويكون لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.
وأشارت أن التقديم مُتاح بدءا من اليوم الخميس بتاريخ 1442/07/13هـ الموافق 2021/02/25م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب.
ويمكن طريقة التقديم من خلال الرابط التالي:
1- مشغل - غرفة التحكم المركزية (العدد 4 وظائف):
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2- أمين مستودع:
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