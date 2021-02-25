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شركة نوماك توفر 5 وظائف لحملة الدبلوم برابغ

Time منذ 47 دقيقة
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شركة نوماك توفر 5 وظائف لحملة الدبلوم برابغ

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة المحدودة (نوماك) توفر 5 وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق، للعمل بمحطة الشركة برابغ، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

وأوضحت أن الوظائف المتوفرة مشغل - غرفة التحكم المركزية (العدد 4 وظائف) ويكون حاصل على درجة الدبلوم أو البكالوريوس في التخصصات الهندسية، ولديه خبرة لا تقل عن 4 سنوات بنفس المجال في قطاع تحلية المياه، والوعي العام بمبادئ نظام إدارة الجودة والصحة والسلامة المهنية والبيئة.

كما توفر وظيفة أمين مستودع حاصل على درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص ذات صلة، ويكون لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

وأشارت أن التقديم مُتاح بدءا من اليوم الخميس بتاريخ 1442/07/13هـ الموافق 2021/02/25م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب.

ويمكن طريقة التقديم من خلال الرابط التالي:

1- مشغل - غرفة التحكم المركزية (العدد 4 وظائف):

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2- أمين مستودع:

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Time واتساب
وظائف
رابغ
شركة "نوماك"

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
كل أربعة عناصر يمكن أن تمثل لثقل ذرة ما كذلك لمحيطها كذلك كل 6 ذرات كذلك عدد 8 ذرات وما يفيض عن 8 مثلا 10 & 12 & 14 & 16 & 70 & 118 وكل الاحتماات فوق ال8 تمثل لثقل الداخل او الخارج بدلالة محيطه الداخل
عالمية الهوى واستثنائية
صياح صياح صياح نباح نباح نباح ضربني وبكى سبقني اشتكى انه الضغط ياساده 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
الفاتح
يقول وقال الاعلامي(وقال الإعلامي الرياضي سليمان الجعيلان،)واقول وقال المتعصب الرياضي وزارع الفتن بين الجمهور سليمان الجعيلان،منهو القانوني من فكرك يا جعيلان والا ضايع فكرك من الهزيمه..........
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
فرج

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