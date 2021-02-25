تحرك رسمي من الهلال تجاه بيتروس 

ماجد محمد (صدى):
جهزت إدارة نادي الهلال، ملفاً كاملا سترفعه للجهات المختصة يتضمن كل ما حصل بين لاعب النصر بيتروس والجهازين الفني والإداري بالهلال وخصوصا مدير الفريق سعود كريري الذي على ضوئه تم طرد الأخير بقرار من الحكم الأورغواني الذي أدار لقاء الديربي.
وأرفقت إدارة الهلال مع الملف، بلقطات فيديو تكشف الحركات غير الأخلاقية التي قام بها اللاعب بيتروس، وكذلك بعض الألفاظ الخارجة عن الروح الرياضية تجاه مدير الفريق، وكذلك تجاه عدد من اللاعبين داخل الملعب، ووفقاً للزميلة "الجزيرة".
وعلى صعيد آخر، قدم كريري شكوى للجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة ضد بيتروس على خلفية ما قام به في مواجهة الديربي.