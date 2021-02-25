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تحرك رسمي من الهلال تجاه بيتروس 

Time منذ ساعة
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تحرك رسمي من الهلال تجاه بيتروس 

ماجد محمد (صدى):
جهزت إدارة نادي الهلال، ملفاً كاملا سترفعه للجهات المختصة يتضمن كل ما حصل بين لاعب النصر بيتروس والجهازين الفني والإداري بالهلال وخصوصا مدير الفريق سعود كريري الذي على ضوئه تم طرد الأخير بقرار من الحكم الأورغواني الذي أدار لقاء الديربي.

 

وأرفقت إدارة الهلال مع الملف، بلقطات فيديو تكشف الحركات غير الأخلاقية التي قام بها اللاعب بيتروس، وكذلك بعض الألفاظ الخارجة عن الروح الرياضية تجاه مدير الفريق، وكذلك تجاه عدد من اللاعبين داخل الملعب، ووفقاً للزميلة "الجزيرة".

وعلى صعيد آخر، قدم كريري شكوى للجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة ضد بيتروس على خلفية ما قام به في مواجهة الديربي.

Time واتساب
الهلال
الانضباط
بيتروس

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
كل أربعة عناصر يمكن أن تمثل لثقل ذرة ما كذلك لمحيطها كذلك كل 6 ذرات كذلك عدد 8 ذرات وما يفيض عن 8 مثلا 10 & 12 & 14 & 16 & 70 & 118 وكل الاحتماات فوق ال8 تمثل لثقل الداخل او الخارج بدلالة محيطه الداخل
عالمية الهوى واستثنائية
صياح صياح صياح نباح نباح نباح ضربني وبكى سبقني اشتكى انه الضغط ياساده 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
الفاتح
يقول وقال الاعلامي(وقال الإعلامي الرياضي سليمان الجعيلان،)واقول وقال المتعصب الرياضي وزارع الفتن بين الجمهور سليمان الجعيلان،منهو القانوني من فكرك يا جعيلان والا ضايع فكرك من الهزيمه..........
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
فرج

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