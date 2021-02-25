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«الصحة»: تسجيل 356 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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«الصحة»: تسجيل 356 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس إصابة 356 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، وتعافي 308 حالة جديدة ، فيما توفيت 5 حالات – يرحمهم الله - .

وسجلت منطقة الرياض 180 حالة ، والمنطقة الشرقية 80 حالة ، ومنطقة مكة المكرمة 37 حالة ، ومنطقة القصيم 13 حالة ، فيما تناقصت أعداد الإصابات في باقي المناطق وفقاً للبيان المرفق .

من جانبه ، قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أن المملكة لم تصل بعد لمرحلة الإستقرار مضيفاً " علينا بذل المزيد من الجهود " ، كما أشار إلى توسع وازدياد إعطاء اللقاحات في جميع مناطق المملكة .

وشهدت حفر الباطن اليوم الخميس استقبال المواطنين والمقيمين الراغبين في تلقي اللقاح ، بالتوازي مع جهود المملكة لتدشين مراكز للقاح المجاني في جميع المناطق .

 

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الحبيب طبيب واستشاري واستاذ له علمه ومكانته وأنا أحب اسأله هل صحيح نضطر أن نمرض الشخص السليم لأجل إرضاء المجتمع المريض وهل كارل يونغ قالها أم فعلها أيضا
د محمد ماجد بخش
حلوة حركة الإخراج .. .. ممكن أي شخص يسجل رقمه الثاني باسم الشخص اللي يتصل فيه ليظهر للملأ ان الممثل به ما يرد أنعم بها من أفكار غير مقنعة أو استشهاد غير مقنع منطقيا حتى لو كان فعليا
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ,, .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
د محمد ماجد بخش
انفعال ممثلة
د محمد ماجد بخش
وش ذنبها البطاطس

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