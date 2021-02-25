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ابنة الرئيس المصري الراحل "السادات" تكشف سر غريب في حياة والدها

Time منذ ساعة
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ابنة الرئيس المصري الراحل "السادات" تكشف سر غريب في حياة والدها

القاهرة (صدى):
كشفت رقية السادات الإبنه الكبرى للرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات عن سر غريب في حياته المهنية قبل أن يتولى رئاسة الجمهورية بعد رحيل الرئيس جمال عبد الناصر .

وقالت رقية السادات أن الرئيس الراحل أنور السادات تقدم للتثميل في أربعينيات القرن الماضي أي قبل ثورة 1952 م ، وسقوط حكم الملك فاروق .

وأشارت أن الرئيس السادات تقدم بالفعل بطلب للمنتجة السينيمائية الشهيرة آنذاك " آسيا " ، وكان يهدف بهذا إبعاد شبهة العمل السياسي عنه بعد أن ظل تحت مراقبة البوليس السياسي ، لكنه لم يقم بالتمثيل قط .

 

 

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رقية السادات
أنور السادات
المنتجة آسيا

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الحبيب طبيب واستشاري واستاذ له علمه ومكانته وأنا أحب اسأله هل صحيح نضطر أن نمرض الشخص السليم لأجل إرضاء المجتمع المريض وهل كارل يونغ قالها أم فعلها أيضا
د محمد ماجد بخش
حلوة حركة الإخراج .. .. ممكن أي شخص يسجل رقمه الثاني باسم الشخص اللي يتصل فيه ليظهر للملأ ان الممثل به ما يرد أنعم بها من أفكار غير مقنعة أو استشهاد غير مقنع منطقيا حتى لو كان فعليا
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ,, .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
د محمد ماجد بخش
انفعال ممثلة
د محمد ماجد بخش
وش ذنبها البطاطس

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