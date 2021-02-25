بالفيديو .. شرطة الرياض تطيح بعصابة لسرقة المركبات وبيع أجزائها

الرياض (صدى):
ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على ثلاثة أشخاص تورطوا في سرقة المركبات وتفكيك أجزائها وبيعها .
وأكدت شرطة الرياض أن المتهمين " مواطنين " في العقدين الثالث والرابع من العمر ، ومقيم أثيوبي في العقد الثالث من العمر .
وأشارت شرطة منطقة الرياض أن المتهمين أتخذوا موقع صحراوي شرق الرياض مخزناً لسرقاتهم ، وعُثر فيه على 8 مركبات مسروقة ومعدتين ثقيلتين ، وعدد 10 حاويات من الحديد وكيابل نحاسية و23 ماكينة توليد الطاقة وثلاجتين تبريد كبيرتين ، و11 دراجة نارية ، وتم إيقافهم تمهيداً لإستكمال الإجراءات النظامية .