متحدث الصحة : ارتفاع ملحوظ في الإصابات آخر 48 ساعة

الرياض (صدى):
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي اليوم الخميس أن اللقاحات المعتمدة في المملكة هي لقاح " أكسفورد – استرازينيكا " ، ولقاح " فايزر – بايونتك " .
وقال الدكتور محمد العبد العالي في المؤتمر اليومي حول حالات كورونا بالمملكة أن اللقاحين آمنان وفعالان .
وأضاف متحدث وزارة الصحة أن المملكة الآن في مرحلة توسع للقاح سواء في الفئات المشمولة باللقاح أو على مستوى الناطق ، داعياً الجميع للمبادرة بالتسجيل لتكون الفرصة أسهل للحصول على اللقاح ، مشيراً إلى أن الفئة العمرية 65 عام فأكثر لها أولوية ويمكنهم مباشرةً عبر تطبيق صحتى الحصول على الموعد دون انتظار للتأهيل ، وبقية الفئات العمرية سيشملها عمليات التوسع .
وأضاف أن هناك تذبذب في تسجيل الإصابات ، وأن هذا يعني أن هناك عدم استقرار ، وهناك ارتفاع في المنحنى آخر يومين مما يستوجب ضرورة الحذر .