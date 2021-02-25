الأعداد السابقة للصحيفة

متحدث الصحة : ارتفاع ملحوظ في الإصابات آخر 48 ساعة

Time منذ 26 دقيقة
Views 1485
متحدث الصحة : ارتفاع ملحوظ في الإصابات آخر 48 ساعة

الرياض (صدى):
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي اليوم الخميس أن اللقاحات المعتمدة في المملكة هي لقاح " أكسفورد – استرازينيكا " ، ولقاح " فايزر – بايونتك " .

وقال الدكتور محمد العبد العالي في المؤتمر اليومي حول حالات كورونا بالمملكة أن اللقاحين آمنان وفعالان .

وأضاف متحدث وزارة الصحة أن المملكة الآن في مرحلة توسع للقاح سواء في الفئات المشمولة باللقاح أو على مستوى الناطق ، داعياً الجميع للمبادرة بالتسجيل لتكون الفرصة أسهل للحصول على اللقاح ، مشيراً إلى أن الفئة العمرية 65 عام فأكثر لها أولوية ويمكنهم مباشرةً عبر تطبيق صحتى الحصول على الموعد دون انتظار للتأهيل ، وبقية الفئات العمرية سيشملها عمليات التوسع .

وأضاف أن هناك تذبذب في تسجيل الإصابات ، وأن هذا يعني أن هناك عدم استقرار ، وهناك ارتفاع في المنحنى آخر يومين مما يستوجب ضرورة الحذر .

Time واتساب
وزارة الصحة
إصابات
فايزر

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الحبيب طبيب واستشاري واستاذ له علمه ومكانته وأنا أحب اسأله هل صحيح نضطر أن نمرض الشخص السليم لأجل إرضاء المجتمع المريض وهل كارل يونغ قالها أم فعلها أيضا
د محمد ماجد بخش
حلوة حركة الإخراج .. .. ممكن أي شخص يسجل رقمه الثاني باسم الشخص اللي يتصل فيه ليظهر للملأ ان الممثل به ما يرد أنعم بها من أفكار غير مقنعة أو استشهاد غير مقنع منطقيا حتى لو كان فعليا
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ,, .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
د محمد ماجد بخش
انفعال ممثلة
د محمد ماجد بخش
وش ذنبها البطاطس

أخر الأخبار

بالفيديو .. شرطة الرياض تطيح بعصابة لسرقة المركبات وبيع أجزائها
بالفيديو .. شرطة الرياض تطيح بعصابة لسرقة المركبات وبيع أجزائها
Time منذ 19 دقيقة Views 1420
رجل يذبح جارته ويطبخ قلبها لأسرته مع وجبة بطاطس
رجل يذبح جارته ويطبخ قلبها لأسرته مع وجبة بطاطس
Time منذ 23 دقيقة Views 310
متحدث الصحة : ارتفاع ملحوظ في الإصابات آخر 48 ساعة
متحدث الصحة : ارتفاع ملحوظ في الإصابات آخر 48 ساعة
Time منذ 26 دقيقة Views 1485
بالفيديو.. لقطات نادرة من لقاءات جمعت الملك فهد مع مسؤولين
بالفيديو.. لقطات نادرة من لقاءات جمعت الملك فهد مع مسؤولين
Time منذ 27 دقيقة Views 1424
«الصحة»: تسجيل 356 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 356 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ 52 دقيقة Views 1916
باهبري: المصافحة بقبضة اليد تقلل عدوى كورونا
باهبري: المصافحة بقبضة اليد تقلل عدوى كورونا
Time منذ 58 دقيقة Views 1864
ابنة الرئيس المصري الراحل "السادات" تكشف سر غريب في حياة والدها
ابنة الرئيس المصري الراحل "السادات" تكشف سر غريب في حياة والدها
Time منذ ساعة Views 1825
حب الوطن هذه الكلمة الغامضة
حب الوطن هذه الكلمة الغامضة
Time منذ ساعة Views 585
"المياه الوطنية" تعلن تغيير رمز مفوتر السداد في الشرقية والرياض
"المياه الوطنية" تعلن تغيير رمز مفوتر السداد في الشرقية والرياض
Time منذ ساعة Views 1767
بالفيديو.. أحمد الشقيري: أنا مو زوج مثالي وعندي متطلبات تعقد أي زوجة
بالفيديو.. أحمد الشقيري: أنا مو زوج مثالي وعندي متطلبات تعقد أي زوجة
Time منذ ساعة Views 748