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عندما يجتمع ملوك الخط وملوك الصحراء.. الشرقية منذ 31 عام
منذ 12 دقيقة
545
(صدى):
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أحدث التعليقات
الملل
تصدقون وجهها بدون مكياج تشبه فيروس كورونا
مشعل الحميدي
الحمدلله على سلامتكم وماتشوف شر والله يطول بعمرك
طارت الطيارة
إذا استلم ١٣ مليون كاش يغني ياليل ما اطولك ⚽⚽⚽⚽
واضح*** وصريح***
مساعد العبدلي،يملك فكر الإعلامي المدرك،والمحلل الواقعي،بعيد عن الصراخ وعلو الصوت،في إيصال وجهة النظر..
واضح*** وصريح***
مساعد العبدلي،يملك فكر الإعلامي المدرك،والمحلل الواقعي،بعيد عن الصراخ وعلو الصوت،في إيصال وجهة النظر..
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