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الغذاء والدواء تحذر من الإفراط في المكملات الغذائية وتوجه نصائح هامة قبل الشراء

Time منذ 46 دقيقة
Views 1489
الغذاء والدواء تحذر من الإفراط في المكملات الغذائية وتوجه نصائح هامة قبل الشراء

الرياض (صدى):
حذرت هيئة الغذاء والدواء اليوم الخميس من الإفراط في تناول المكملات الغذائية .

وأكدت هيئة الغذاء والدواء ان المكملات الغذائية تحتوي على مكونات تدعم النظام الغذائي لكن تناولها بإفراط يسبب أضرار صحية .

ووجهت الغذاء والدواء نصائح هامة قبل شراء المكملات الغذائية منها سؤال مقدمي الرعاية الصحية إذا كان المكمل الغذائي مناسب لعمرك وحالتك الصحية ، وضرورة قراءة التعليمات الموضحة على العبوة ، والبحث عن المكمل الغذائي على المواقع الغير تجارية كوزارة الصحة ، وهيئة الغذاء والدواء .

كما أكدت " الغذاء والدواء " أنه لا يُسمح بوضع إدعاءات علاجية على المكملات الغذائية كخفض نسبة الكوليسترول المرتفعة أو علاج أمراض القلب ، وإذا كانت العبوة تحتوي على عبارات مثل " آمنة تماماً ، فعال أكثر من الأدوية " ، ونحوها تكون غير صحيحة .

 

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هيئة الغذاء والدواء
المكملات الغذائية
أضرار المكملات الغذائية

أحدث التعليقات

الملل
تصدقون وجهها بدون مكياج تشبه فيروس كورونا
مشعل الحميدي
الحمدلله على سلامتكم وماتشوف شر والله يطول بعمرك
طارت الطيارة
إذا استلم ١٣ مليون كاش يغني ياليل ما اطولك ⚽⚽⚽⚽
واضح*** وصريح***
مساعد العبدلي،يملك فكر الإعلامي المدرك،والمحلل الواقعي،بعيد عن الصراخ وعلو الصوت،في إيصال وجهة النظر..
واضح*** وصريح***
مساعد العبدلي،يملك فكر الإعلامي المدرك،والمحلل الواقعي،بعيد عن الصراخ وعلو الصوت،في إيصال وجهة النظر..

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