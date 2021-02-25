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بالفيديو.. متخصص تسويق: ثقافة خدمة العملاء لدينا متأخرة وبدأت تتحسن

Time منذ 51 دقيقة
Views 1399
بالفيديو.. متخصص تسويق: ثقافة خدمة العملاء لدينا متأخرة وبدأت تتحسن

الرياض (صدى):
قال متخصص تسويق في العلامات التجارية، فراس الصعيد، إن ثقافة خدمة العملاء في الدول العربية متأخرة إلا أن الشركات بدأت في تحسين هذه الخدمة.

وأشار، خلال مشاركته في برنامج "الراصد" المذاع على قناة الإخبارية"، أن المنافسة بين الشركات جعلتهم يركزون على تطوير العملاء.

وأضاف أن تقييم العملاء لخدمة العملاء جعلت موظفي الخدمة يسعون لحل مشاكل العميل لرفع تقييمهم، مؤكداً أنه من الأفضل إلا يتم طرح التقييم بعد إنتهاء التواصل مع موظف الخدمة مباشرة، وإنما بعد مرور يومين للتأكد من رأي العميل وإذا كانت مشكلته تم حلها من عدمه، وتقديم المساعدة لهم إذا لم تحل مشكلتهم.

 

Time واتساب
العلامات التجارية
خدمة العملاء
فراس الصعيد

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الملل
تصدقون وجهها بدون مكياج تشبه فيروس كورونا
مشعل الحميدي
الحمدلله على سلامتكم وماتشوف شر والله يطول بعمرك
طارت الطيارة
إذا استلم ١٣ مليون كاش يغني ياليل ما اطولك ⚽⚽⚽⚽
واضح*** وصريح***
مساعد العبدلي،يملك فكر الإعلامي المدرك،والمحلل الواقعي،بعيد عن الصراخ وعلو الصوت،في إيصال وجهة النظر..
واضح*** وصريح***
مساعد العبدلي،يملك فكر الإعلامي المدرك،والمحلل الواقعي،بعيد عن الصراخ وعلو الصوت،في إيصال وجهة النظر..

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