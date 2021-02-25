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"الراجحي": إلغاء أنشطة ببرنامج نطاقات وإستحداث أخرى بدءً من الشهر المقبل

Time منذ ساعة
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"الراجحي": إلغاء أنشطة ببرنامج نطاقات وإستحداث أخرى بدءً من الشهر المقبل

الرياض (صدى):
أصدر معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا يقضي بتنظيم منشآت قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، اعتبارًا من 01 / 08 / 1442 هـ وذلك امتدادًا للتعاون القائم بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع كلٍ من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وصندوق تنمية الموارد البشرية، ومجلس الغرف السعودية متمثلا باللجنة الوطنية لتقنية المعلومات والاتصالات.

ونص القرار الصادر على ما يلي أولاً: إلغاء الأنشطة الرئيسة في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات" اعتباراً من تاريخ 01 / 08 / 1442هـ حسب الجدول التالي: اسم النشاط الحالي، تقنية المعلومات الاتصالات، ثانيًا: استحداث عدد (7) من الأنشطة الرئيسة في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات" حسب الجدول التالي وبنسب التوطين الواردة في الملحق لهذا التنظيم: اسم النشاط الجديد، التشغيل والصيانة لتقنية المعلومات، التشغيل والصيانة للاتصالات، البنية التحتية لتقنية المعلومات، البنية التحتية للاتصالات، حلول تقنية المعلومات، حلول الاتصالات، أنشطة البريد.

ويأتي هذا القرار لتنظيم عمل منشآت هذا القطاع الهام والحيوي، وتحقيق مستهدفات التوطين من خلال إيجاد المزيد من فرص العمل المميزة واللائقة بأبناء وبنات الوطن، ورفع نسبة مشاركتهم في سوق العمل وإجمالي الناتج المحلي.

ويمكن التعرف على كافة تفاصيل هذا التنظيم وملحق نسب التوطين على الأنشطة الرئيسية المستحدثة من خلال الرابط التالي:  هنا .

Time واتساب
التوطين
الاتصالات وتقنية المعلومات
وزير الموارد البشرية
أحمد بن سليمان الراجحي

أحدث التعليقات

الملل
تصدقون وجهها بدون مكياج تشبه فيروس كورونا
مشعل الحميدي
الحمدلله على سلامتكم وماتشوف شر والله يطول بعمرك
طارت الطيارة
إذا استلم ١٣ مليون كاش يغني ياليل ما اطولك ⚽⚽⚽⚽
واضح*** وصريح***
مساعد العبدلي،يملك فكر الإعلامي المدرك،والمحلل الواقعي،بعيد عن الصراخ وعلو الصوت،في إيصال وجهة النظر..
واضح*** وصريح***
مساعد العبدلي،يملك فكر الإعلامي المدرك،والمحلل الواقعي،بعيد عن الصراخ وعلو الصوت،في إيصال وجهة النظر..

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