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القتل قصاصاً لمقيم ضرب آخر على خصيتيه حتى الموت بجدة

Time منذ ساعة
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القتل قصاصاً لمقيم ضرب آخر على خصيتيه حتى الموت بجدة

واس (صدى):
صدر عن وزارة الداخلية اليوم, بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجُنَاة في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية. وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ).

أقدم/ بشار حاتم أحمد علي العدني - يمني الجنسية - على قتل/ جهاد فضل عبدالله آل زيد - يمني الجنسية - وذلك بضربه على خصيتيه مما أدى إلى وفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور .

وتم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني / بشار حاتم أحمد علي العدني اليوم الخميس 13 / 7 / 1442هـ في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة .

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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وزارة الداخلية
جدة
مكة المكرمة
القصاص

أحدث التعليقات

الملل
تصدقون وجهها بدون مكياج تشبه فيروس كورونا
مشعل الحميدي
الحمدلله على سلامتكم وماتشوف شر والله يطول بعمرك
طارت الطيارة
إذا استلم ١٣ مليون كاش يغني ياليل ما اطولك ⚽⚽⚽⚽
واضح*** وصريح***
مساعد العبدلي،يملك فكر الإعلامي المدرك،والمحلل الواقعي،بعيد عن الصراخ وعلو الصوت،في إيصال وجهة النظر..
واضح*** وصريح***
مساعد العبدلي،يملك فكر الإعلامي المدرك،والمحلل الواقعي،بعيد عن الصراخ وعلو الصوت،في إيصال وجهة النظر..

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