محطة توليد جنوب جدة تحقق المركز الأول في الإنتاجية بمسابقة الأفكار العربية 2020

جدة (صدى):
حققت محطة توليد جنوب جدة، التابعة لشركة السعودية للكهرباء، المركز الأول في فئة الإنتاجية، ضمن مسابقة "الأفكار العربية 2020" في نسختها الخامسة عشر، و التي نظمتها مجموعة دبي للجودة، في مدينة دبي.
شارك في المسابقة مجموعة من الأفكار الإبداعية المقدمة من مختلف الدول العربية، وهي مقسمة إلى 12 فئة أبرزها المالية والاستدامة والتقنيات والإنتاجية.
وأوضحت "السعودية للكهرباء"، أنها شاركت في المسابقة بفكرة بعنوان online water filling in VSD close cooling system، والتي تركز على العمل دون الحاجة إلى تخفيض الإنتاج من الوحدات، من خلال عملية التعبئة مباشرة أثناء تشغيل الوحدات وإستمرار إنتاجها على الشبكة الكهربائية online ، وحل مشكلة خفض الإنتاج من الوحدات البخارية، عندما يكون هناك حاجة إلى إعادة تعبئة نظام التبريد الخاص بنظام تبديل سرعات مضخات تغذية المياه، وهذا يشكل خسارة مستمرة في الإنتاج.
وأشارت إلى أن الوحدة البخارية في محطة جنوب جدة، تنتج 723 ميجاوات يستهلك منها 63 ميجاوات لتشغيل معدات الوحدة والأنظمة المساندة لها، بينما تنتج 660 ميجاوات ترسل إلى الشبكة الكهربائية المترابطة ، ومنها إلى المستهلكين.
وذكرت الشركة، أنه في وقت سابق كان يتم تخفيض الإنتاج حتى تتم عملية التعبئة ما يتسبب في خسارة 371 ميجاوات لكل وحدة بخارية، أثناء فترة التعبئة التي تستغرق أربع ساعات تقريباً، مشيرة إلى أنه في العادة كانت تكرر هذا العمل مرة واحدة إلى مرتين شهرياً، ما يعني أنه بإجراء الحسابات التفصيلية تخسر الشركة سنوياً حوالي 72816 ميجاوات ساعة، ولكن بعد تطبيق الفكرة الإبداعية تمكنت من توفير هذه الكمية المفقودة، حيث أصبحت عملية التعبئة تتم بدون خسارة أي شيء من إنتاج المحطة .
الجدير بالذكر، أن "السعودية للكهرباء" تواصل تحقيق الإنجازات والنجاحات في جميع الشركات والإدارات التابعة لها، حيث حصدت مجموعة كبيرة من الجوائز والأرقام القياسية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.