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بالفيديو.. "الشيخ الخثلان": شحوم الإبل لها حكم خاص في نواقض الوضوء

Time منذ 20 دقيقة
Views 1537
بالفيديو.. "الشيخ الخثلان": شحوم الإبل لها حكم خاص في نواقض الوضوء

الرياض (صدى):
أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان حكم تناول شحوم الإبل ولحومها بعد الوضوء .

وأكد الشيخ سعد الخثلان في لقاء على قناة الرسالة الفضائية أن تناول لحوم ينقض الوضوء على الرأي الراجح والمشهور من مذهب الحنابلة ، وذلك لما ورد في ذلك في الحديث الشريف .

وأضاف الشيخ " سعد الخثلان " أن الراجح أن نقض الوضوء يخص لحم الإيل أما شحمها فهو ليس من اللحم ولا يعتبر ناقض للوضوء كلحم الإبل لأنه لا ينبغي التوسع في هذا الأمر الذي لا يعتبر ناقض للوضوء إلا في مذهب الحنابلة فقط .

Time واتساب
الشيخ سعد الخثلان
لحم الإبل
الشيخ الخثلان
نواقض الوضوء
شحم الإبل

أحدث التعليقات

الحزين
حسبى الله ونعم الوكيل
وافي
كفو يالصين دوس على الكلاب
وافي
تجارة رابحة الله لايبلانا
وافي
ام ركبة سودا تشرط هههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
زين

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