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ثورة نجوم الأهلي تهدد عبد الإله مؤمنة بالرحيل

Time منذ 55 دقيقة
Views 2005
ثورة نجوم الأهلي تهدد عبد الإله مؤمنة بالرحيل

نواف السالم (صدى):
تسبب غضب نجوم الأهلي من مجلس الإدارة في غياب رئيس النادي عبد الإله مؤمنه عن اجتماع مجلس الإدارة أمس الأربعاء .

وأكدت مصادر أن رئيس الأهلي عبد الإله مؤمنة لم يدخل النادي منذ هزيمة الفريق المذله أمام الشباب بالجولة الـ 20 من دوري المحترفين ، والتي أثارت غضب الجمهور ، وحفزت نجوم الفريق لتوجيه انتقادات حادة لإدارة النادي ، وكان السومة والعويس في مقدمة الثائرين علي عبد الإله مؤمنه .

وأشارت إلى إستبعاد تقدم عبد الإله مؤمنة بإستقالته من رئاسة النادي ، إلا أنه على ما يبدو يخطط للإبتعاد قليلاً حتى تهدأ الأوضاع ، بينما يترقب الجميع رد فعل اللاعبين وما إذا كان هناك تصعبد لموقفم خلال الفترة الحالية .

 

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الشباب
الأهلي
السومة
العويس
عبد الإله مؤمنة

أحدث التعليقات

الحزين
حسبى الله ونعم الوكيل
وافي
كفو يالصين دوس على الكلاب
وافي
تجارة رابحة الله لايبلانا
وافي
ام ركبة سودا تشرط هههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
زين

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