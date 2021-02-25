ثورة نجوم الأهلي تهدد عبد الإله مؤمنة بالرحيل

نواف السالم (صدى):
تسبب غضب نجوم الأهلي من مجلس الإدارة في غياب رئيس النادي عبد الإله مؤمنه عن اجتماع مجلس الإدارة أمس الأربعاء .
وأكدت مصادر أن رئيس الأهلي عبد الإله مؤمنة لم يدخل النادي منذ هزيمة الفريق المذله أمام الشباب بالجولة الـ 20 من دوري المحترفين ، والتي أثارت غضب الجمهور ، وحفزت نجوم الفريق لتوجيه انتقادات حادة لإدارة النادي ، وكان السومة والعويس في مقدمة الثائرين علي عبد الإله مؤمنه .
وأشارت إلى إستبعاد تقدم عبد الإله مؤمنة بإستقالته من رئاسة النادي ، إلا أنه على ما يبدو يخطط للإبتعاد قليلاً حتى تهدأ الأوضاع ، بينما يترقب الجميع رد فعل اللاعبين وما إذا كان هناك تصعبد لموقفم خلال الفترة الحالية .