وظائف شاغرة بشركة المياه الوطنية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة المياه الوطنية عن توفر وظيفة إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمقر الشركة بالرياض .
وأكدت شركة المياه الوطنية أن الوظيفة المطلوبة بمسمى " أخصائي المحتوى المحلي " ، وفقاً للشروط التالية :
1- بكالوريوس في " إدارة الأعمال ، إدارة سلسلة الإمداد " ، أو ما يعادلها .
2- خبرة لا تقل عن 4 سنواتفي مجال ذا صلة .
3- إجادة اللغة الإنجليزية .
وحول موعد التقديم ، أبانت شركة المياه الوطنية أن التقديم متاح بدءً من اليوم الخميس 13 / 7 / 1442 هـ الموافق 25 / فبراير / 2021 م ، وحتى الإكتفاء بالعدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا