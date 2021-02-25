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وظائف شاغرة بشركة المياه الوطنية

Time منذ 45 دقيقة
Views 1502
وظائف شاغرة بشركة المياه الوطنية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة المياه الوطنية عن توفر وظيفة إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمقر الشركة بالرياض .

وأكدت شركة المياه الوطنية أن الوظيفة المطلوبة بمسمى " أخصائي المحتوى المحلي " ، وفقاً للشروط التالية :

1- بكالوريوس في " إدارة الأعمال ، إدارة سلسلة الإمداد " ، أو ما يعادلها .

2- خبرة لا تقل عن 4 سنواتفي مجال ذا صلة .

3- إجادة اللغة الإنجليزية .

وحول موعد التقديم ، أبانت شركة المياه الوطنية أن التقديم متاح بدءً من اليوم الخميس 13 / 7 / 1442 هـ الموافق 25 / فبراير / 2021 م ، وحتى الإكتفاء بالعدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا

 

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أحدث التعليقات

الحزين
حسبى الله ونعم الوكيل
وافي
كفو يالصين دوس على الكلاب
وافي
تجارة رابحة الله لايبلانا
وافي
ام ركبة سودا تشرط هههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
زين

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