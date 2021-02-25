الأعداد السابقة للصحيفة

الجدعان: إصدار أدوات دين بعائد سلبي يؤكد القوة الاقتصادية والمالية للمملكة

Time منذ 27 دقيقة
Views 1618
الجدعان: إصدار أدوات دين بعائد سلبي يؤكد القوة الاقتصادية والمالية للمملكة

الرياض (صدى):
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره الدولي الثاني للسندات بعملة اليورو ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين، حيث وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من 5 مليار يورو حيث تجاوزت نسبة التغطية أكثر من 3 أضعاف إجمالي الإصدار.

وبهذه المناسبة قال معالي وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف الأستاذ محمد الجدعان :" إن الإصدار المقوّم باليورو يأتي في إطار جهود المركز الوطني لإدارة الدين في تأمين احتياجات المملكة من التمويل وفق مستهدفات السياسة المالية واستراتيجية الدين العام"، مشيراً إلى أن المركز استغل فرصة الدخول لسوق اليورو الأوروبي (ثاني أكبر سوق بعد سوق الدولار الأمريكي) بإصدار أدوات دين بعائد سلبي, ليكون أكبر شريحة أُصدرت بالسالب خارج دول الاتحاد الأوروبي، كما عكست الطلبات العالية على الإصدار قوة المملكة العربية السعودية بتمكنها من دخول أسواق مختلفة دون التأثير على أسعار الدين على المدى البعيد، وإثبات القوة الاقتصادية والمالية للمملكة وإمكانية توطيد وبناء علاقات استراتيجية مع المستثمرين في مختلف دول العالم.

وأكد معاليه أن المركـز الوطني لإدارة الديـن يسعى فـي ضـوء اسـتراتيجيته للاقتراض إلـى تنويـع أدوات التمويـل ما بين السوقين المحلي والخارجي مع التركيز على تطويـر وتعميـق أسـواق الديـن المحليـة، بالإضافة إلـى سـعيه للوصـول إلـى أسـواق الدين العالمية ضمن اسـتراتيجيته إدارة المخاطـر والحصـول علـى تسـعيرات عادلة، مشيراً إلى أنه تـم مؤخـراً الاسـتفادة مـن منهجيـات التمويل الحكومـي البديـل ضمـن خطــة وزارة المالية لدعــم اســتمرارية واســتكمال المشاريع التنمويـة الكبـرى فـي المملكـة بمـا يحقق مستهدفات رؤية المملكـة 2030.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين فهد السيف، أن الإصدار المقوم بعملة اليورو يُعد ثاني إصدار استراتيجي لتعزيز استدامة وصول المملكة للأسواق الأوروبية، لافتاً إلى أن هذا الإصدار هو الأكبر على الإطلاق من الإصدارات التي تم تسعيرها بعائد سلبي، كما يُعد ثاني أكبر عائد سلبي تم تحقيقه مقارنه بدول الأسواق الناشئة بعملة اليورو.

Time واتساب
وزير المالية
محمد الجدعان
أدوات دين
المركز الوطني لإدارة الدين
عملة اليورو

أحدث التعليقات

الزعيم العالمي الأستثنائي
طحالب ماء
الشمالي
الله يشفيها
هادي القحطاني
ابصمي وحمدي ربك انه جا من يسترك ولا ستر المره الا بيت الزوجية ولا القبر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
شكرا على المعلومات المفيده

أخر الأخبار

"الصحة": نوع اللقاح يحدد المدة الفاصلة بين الجرعة الأولى والثانية
"الصحة": نوع اللقاح يحدد المدة الفاصلة بين الجرعة الأولى والثانية
Time منذ 7 دقائق Views 1268
5 أنواع من المكسرات الأكثر فائدة للجسم
5 أنواع من المكسرات الأكثر فائدة للجسم
Time منذ 11 دقيقة Views 1242
إنقلاب عسكري في أرمينيا والجيش يطالب بإستقالة رئيس الوزراء
إنقلاب عسكري في أرمينيا والجيش يطالب بإستقالة رئيس الوزراء
Time منذ 16 دقيقة Views 1594
"الحبيب" يحذر من أخطاء مميتة عند شعور البعض بالضغط النفسي
"الحبيب" يحذر من أخطاء مميتة عند شعور البعض بالضغط النفسي
Time منذ 21 دقيقة Views 1533
الجدعان: إصدار أدوات دين بعائد سلبي يؤكد القوة الاقتصادية والمالية للمملكة
الجدعان: إصدار أدوات دين بعائد سلبي يؤكد القوة الاقتصادية والمالية للمملكة
Time منذ 27 دقيقة Views 1618
إطلاق خدمات جديدة في منصة مدرستي
إطلاق خدمات جديدة في منصة مدرستي
Time منذ 32 دقيقة Views 1595
الموعد المرجح لغرة رمضان وأول أيام العيد
الموعد المرجح لغرة رمضان وأول أيام العيد
Time منذ 37 دقيقة Views 1774
بالفيديو.. أول مواطن يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا بحفر الباطن
بالفيديو.. أول مواطن يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا بحفر الباطن
Time منذ 47 دقيقة Views 1534
سريع يعتزم السماح للمنشآت بتحويل المبالغ المالية بشكل فوري للأفراد
سريع يعتزم السماح للمنشآت بتحويل المبالغ المالية بشكل فوري للأفراد
Time منذ 51 دقيقة Views 1507
"التعليم" تدرس تحويل العام الدراسي لثلاث فصول دراسية لأول مرة
"التعليم" تدرس تحويل العام الدراسي لثلاث فصول دراسية لأول مرة
Time منذ ساعة Views 2556