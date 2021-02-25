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"الصحة" تبدأ بتشغيل مركز تقديم لقاح كورونا بحفر الباطن

Time منذ ساعة
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"الصحة" تبدأ بتشغيل مركز تقديم لقاح كورونا بحفر الباطن

حفر الباطن (صدى):
بدأت "صحة حفر الباطن" اليوم، بتشغيل مركز لتقديم لقاحات كورونا "كوفيد -19"، تم تجهيزه بـ 20 غرفة لتلقي اللقاحات، يديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة، وذلك في مقر جامعة حفر الباطن.

وتم البدء في إعطاء المواطنين والمقيمين اللقاح، حسب مواعيدهم المحددة والمسجلة بتطبيق "صحتي"، وذلك وفق آلية دقيقة لمنع الازدحام ووسط إجراءات تنظيمية متقنة وانسيابية تامة.

وأكدت "صحة حفر الباطن" على جميع المواطنين والمقيمين، ضرورة التسجيل عبر تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح الآمن والفعّال؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس، ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية ومعرفة مستجدات فيروس "كورونا".

 

Time واتساب
حفر الباطن
وزارة الصحة
الصحة
لقاح كورونا

أحدث التعليقات

الشمالي
الله يشفيها
هادي القحطاني
ابصمي وحمدي ربك انه جا من يسترك ولا ستر المره الا بيت الزوجية ولا القبر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
شكرا على المعلومات المفيده
هادي القحطاني
الحمد لله على سلامة ولي العهد المحبوب جعله ما يشوف شر ونهني ابونا خادم الحرمين على سلامة عضيدة الايمين ويجعله طهور واجر له طويل العمر محبتهم في قلوب الشعب اكيد

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