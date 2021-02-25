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تراجع أسعار الذهب في المملكة

Time منذ 3 ساعات
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تراجع أسعار الذهب في المملكة

وكالات (صدى):
تراجعت أسعار الذهب في المملكة ،اليوم الخميس، مع هبوط أسعار المعدن الثمين عالميا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 217.38 ريال (57.97 دولار)، مقابل 217.60 ريال (58.02 دولار) في ختام تعاملات أمس.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 190.21 ريال (50.72 دولار)، مقابل 190.40 ريال (50.77 دولار) عند إغلاق تعاملات الأمس.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 عند 163.03 ريال (43.48 دولار)، مقابل 163.20 ريال (43.51 دولار) لدى الإغلاق الأخير.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية، 126.80 ريال (33.81 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 108.77 ريال (29 دولارا).

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المملكة
الذهب
أسعار الذهب
الوقية

أحدث التعليقات

الشمالي
الله يشفيها
هادي القحطاني
ابصمي وحمدي ربك انه جا من يسترك ولا ستر المره الا بيت الزوجية ولا القبر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
شكرا على المعلومات المفيده
هادي القحطاني
الحمد لله على سلامة ولي العهد المحبوب جعله ما يشوف شر ونهني ابونا خادم الحرمين على سلامة عضيدة الايمين ويجعله طهور واجر له طويل العمر محبتهم في قلوب الشعب اكيد

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